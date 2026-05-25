Из Рижского городского канала была извлечена упавшая в него более чем 100-летняя осина, сообщили в муниципальной компании Rīgas meži.

Для подъема дерева было задействовано несколько единиц техники.

Уборка крутого склона вдоль канала продолжится всю неделю. В ходе работ из канала также будут извлечены оставшиеся ветки и древесина.

Как сообщила представитель компании Иева Гейстере, история серой осины на этом не закончится. Ствол дерева разместят на одной из территорий, находящихся в ведении «Rīgas meži», чтобы он напоминал как об исторических деревьях Риги, так и о значении биологического разнообразия в городской среде.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе в Рижский канал напротив Латвийской национальной оперы упала более чем 100-летняя серая осина. Окружность ствола дерева достигала четырех метров.

Возможными причинами падения называют крутой склон, бобровые норы и частичное загнивание корней.