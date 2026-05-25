Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из Рижского канала достали столетнюю осину – списали на бобров 0 147

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осина тянулась к опере и балету.

Осина тянулась к опере и балету.

Из Рижского городского канала была извлечена упавшая в него более чем 100-летняя осина, сообщили в муниципальной компании Rīgas meži.

Для подъема дерева было задействовано несколько единиц техники.

Уборка крутого склона вдоль канала продолжится всю неделю. В ходе работ из канала также будут извлечены оставшиеся ветки и древесина.

Как сообщила представитель компании Иева Гейстере, история серой осины на этом не закончится. Ствол дерева разместят на одной из территорий, находящихся в ведении «Rīgas meži», чтобы он напоминал как об исторических деревьях Риги, так и о значении биологического разнообразия в городской среде.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе в Рижский канал напротив Латвийской национальной оперы упала более чем 100-летняя серая осина. Окружность ствола дерева достигала четырех метров.

Возможными причинами падения называют крутой склон, бобровые норы и частичное загнивание корней.

LET_24918992.jpg

×
Читайте нас также:
#экология #природа #бобры #деревья
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Человек в лесу
Изображение к статье: Мужчина считает с помощью калькулятора
Изображение к статье: Женщина, переживающая кошмар
Изображение к статье: Дети и соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Главный аэропорт Дубая закроют: все рейсы перенесут в новый мегахаб
В мире
Изображение к статье: Cредства для похудения, могут снижать риск прогрессирования некоторых видов рака.
Люблю!
Изображение к статье: Люди в музее
Культура &
Изображение к статье: Глава Католической церкви Лев XIV.
В мире
Изображение к статье: Молодой картофель
В мире
Изображение к статье: летающий беспилотник
Политика
1
Изображение к статье: Главный аэропорт Дубая закроют: все рейсы перенесут в новый мегахаб
В мире
Изображение к статье: Cредства для похудения, могут снижать риск прогрессирования некоторых видов рака.
Люблю!
Изображение к статье: Люди в музее
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео