Пропагандирующая здоровый образ жизни инфлюэнсер Анете Кузнецова поделилась в соцсетях пугающей историей о том, как едва не задохнулась, подавившись кусочком сыра. При этом, женщина в этот момент находилась дома одна.

«Уже представляла, как дети вернутся из школы и найдут мать холодной на кухонном полу…» — написала она.

По словам Анете, всё произошло внезапно: она резко вдохнула воздух во время еды, и кусочек сыра попал в дыхательные пути. В последний момент ей удалось откашляться и освободить дыхание.

По ее словам, самое страшное — это когда начинается такая паника и ты не можешь вдохнуть, и забываешь, на какой номер звонить в скорую.

После публикации под постом появились десятки комментариев от людей, переживших похожие ситуации.

«У меня фобия шашлыка. Недавно муж коллеги подавился сырым шашлыком — решил попробовать маринад и задохнулся… Люди рядом не смогли ничего достать, слишком глубоко всё застряло. Врачи скорой сказали, что спасти его мог бы только разрез на горле и трубка для воздуха, пока они ехали. Но какой обычный человек смог бы такое сделать…» — написала одна из пользовательниц в комментариях.

«Однажды я так подавилась кусочком шоколада (!!!) на глазах у нескольких людей. Этот процесс настолько неприятный и вызывающий панику, а реакция окружающих — настолько тревожная, что после этого я стала гораздо осторожнее. Лучше есть спокойно и не спеша, чем оказаться в такой ситуации», — написала одна из участниц обсуждения.

«Я ела кусочек шоколада как леденец. В горле было слишком сладко или как-то так — думаю, многие поймут это ощущение… и в итоге я подавилась, буквально как будто воздухом — подавилась ни с того ни с сего», — поделилась своим опытом еще одна женщина.

Один из пользователей напомнил о приёме Геймлиха, который можно попытаться применить даже находясь одному.

«Сожмите руку в кулак и расположите его большим пальцем к себе между пупком и грудной клеткой — в области солнечного сплетения. Второй рукой помогайте делать резкие толчки вверх в живот. Также можно резко навалиться этой областью на край стола или любую другую твёрдую поверхность».

Некоторые рассказали, что спасались, вызывая рвотный рефлекс, другие признались, что после подобных случаев боятся есть в одиночестве.

«Жутко. Я заметила, что нужно есть медленно и осознанно. У меня однажды серьёзно застряла рыбная кость в горле, когда я была одна — это было очень страшно. С тех пор я не ем рыбу в одиночестве», — написала одна из участниц обсуждения.