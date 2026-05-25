Предприниматели Латгале заявляют о резком падении турпотока после серии инцидентов с дронами и предупреждений системы экстренного оповещения населения. По их словам, регион уже потерял десятки процентов бронирований перед началом летнего сезона.

Ассоциация туризма Латгале в открытом письме обратилась к высшим должностным лицам государства, предупредив о стремительно ухудшающейся ситуации в туристической отрасли региона.

Представители отрасли заявляют, что последние события на востоке Латвии — повторяющиеся инциденты с беспилотниками, регулярные предупреждения о возможных угрозах воздушному пространству, сообщения системы экстренного оповещения населения и активность истребителей НАТО — уже нанесли серьёзный удар по туризму.

«Эти последствия уже катастрофические, поскольку иностранные туристы и туроператоры массово отменяют бронирования, и уже сейчас число отменённых броней достигло 60%», — подчёркивает Ассоциация туризма Латгале.

По словам предпринимателей, под отмену попадают не только поездки иностранных гостей, но и корпоративные мероприятия, школьные экскурсии и внутренний туризм. Организация утверждает, что некоторые самоуправления уже запретили школьникам поездки в Латгале.

В результате гостиницы, гостевые дома, кемпинги, рестораны и туристические объекты фиксируют резкое снижение числа клиентов непосредственно перед летним сезоном.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число бронирований сократилось на 40%», — говорится в письме.

В ассоциации предупреждают, что ситуация может привести к закрытию предприятий и увольнениям сотрудников.

«Туристическая отрасль Латгале сейчас переживает самый тяжёлый кризис со времён пандемии», — заявляют представители отрасли.

«Летний сезон 2026 года в Латгале фактически уничтожен», — подчёркивает организация.

Предприниматели отмечают, что последствия затрагивают далеко не только туристическую сферу.

«Это цепная реакция, которая напрямую влияет на местных домашних производителей, крестьянские хозяйства, предприятия общественного питания, поставщиков транспортных услуг и занятость в регионе в целом», — считают в организации.

Ассоциация отдельно подчёркивает, что устойчивость приграничных регионов — это вопрос не только экономики, но и безопасности государства.

«Пустое и экономически ослабленное приграничье — это риск государственного масштаба», — говорится в обращении.

В связи с этим представители отрасли требуют срочной государственной поддержки.

Среди предложений — временная отмена налогов на рабочую силу до конца 2026 года, компенсационные механизмы по аналогии с периодом Covid-19, а также государственные программы, которые помогли бы загрузить гостиницы и туристические объекты региона.

Кроме того, предприниматели просят организовать финансируемую государством кампанию, которая помогла бы восстановить доверие к региону.

«Латгале сейчас не должна стать экономической жертвой психологической войны и геополитической напряжённости», — подчёркивает Ассоциация туризма Латгале.

За последние месяцы жители Латгале и Видземе неоднократно получали предупреждения системы экстренного оповещения населения из-за возможного появления дронов в воздушном пространстве Латвии.

Несколько беспилотников уже падали на территории страны, в том числе на нефтебазе в Резекне.

Хотя в этих инцидентах никто не пострадал, последствия всё сильнее отражаются на экономике приграничного региона.