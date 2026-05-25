Конец мая в Латвии будет больше похож на осень: ожидаются штормовой ветер и холод 0 374

Наша Латвия
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Непогода
ФОТО: LETA

В середине недели погода в Латвии резко ухудшится — синоптики прогнозируют сильный северо-западный ветер, ливни, местами град и температуру значительно ниже нормы для конца мая.

После относительно спокойного начала недели в Латвию придёт более холодная и ветреная погода.

Синоптики предупреждают, что уже со среды северо-западный ветер значительно усилится — порывы местами будут достигать 15–20 метров в секунду. По прогнозам, такой ветер может ломать отдельные деревья и вызывать локальные повреждения.

Одновременно по всей стране ожидаются периодические дожди, а во многих районах — сильные ливни. Местами возможны грозы и град. Больше всего осадков прогнозируется в восточной части Латвии, тогда как наиболее сухая погода ожидается в западной Курземе.

Температура воздуха также будет заметно ниже привычной для конца мая. В среду и четверг днём воздух прогреется всего до +11…+15 градусов. Для конца весны это уже ближе к прохладной осенней погоде, чем к началу лета.

Во вторник ночью в некоторых районах северо-востока страны температура может опуститься до +6 градусов. Даже днём максимальная температура во вторник составит лишь +15…+20 градусов.

Порывистый ветер сохранится и в пятницу, хотя погода начнёт постепенно улучшаться.

Синоптики также предупреждают, что к выходным, по мере ослабления ветра и прояснения неба, возрастёт риск заморозков.

Особенно это важно для садоводов и владельцев огородов, поскольку конец мая обычно считается уже безопасным периодом для теплолюбивых растений.

По текущим прогнозам, воскресенье может стать самым тёплым днём недели. Однако устойчивого прихода летнего тепла пока не ожидается. Согласно долгосрочным прогнозам, в первую неделю июня погоду в регионе продолжит определять циклон — это означает новые дожди и умеренную температуру воздуха.

#погода #ветер #Латвия #заморозки #садоводство #шторм #температура #град
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
