Как правильно хранить бананы, чтобы они не темнели

Дата публикации: 25.05.2026
Этот полезный фрукт часто портится до момента, когда мы решаем его съесть.

 

Бананы — это питательные и энергетически ценные продукты. Их можно употреблять не только в свежем виде, но и добавлять в коктейли, каши, смузи и другие блюда. Однако у этих фруктов есть один существенный недостаток — они быстро портятся в домашних условиях, темнеют, становятся мягкими и теряют вкус. Так в чем же дело?

Важно соблюдать правила хранения бананов. Рекомендуется держать их подальше от прямых солнечных лучей, сильного холода и перепадов температур, так как это негативно сказывается на состоянии фруктов.

Если вы хотите сохранить бананы свежими надолго, лучше покупать недозрелые плоды. В домашних условиях они дозреют и не успеют испортиться. Оптимальная температура для хранения бананов составляет от 13 до 17 градусов.

Чаще всего такие условия можно создать, держа бананы на балконе, в погребе или в прохладном месте в квартире, но не в холодильнике. В слишком холодном месте эти продукты быстрее чернеют и портятся. Специалисты рекомендуют оборачивать бананы в бумажный пакет или пергамент для выпечки, чтобы сохранить их первозданный вид.

Если вы почистили банан, но не хотите его есть, не обязательно выбрасывать плод. Можно сохранить его, поместив в герметичную емкость и заморозив. В таком виде он может храниться несколько месяцев и использоваться в смузи, выпечке или кашах.

Еще один способ хранения очищенных бананов — замачивание. Поместите бананы в воду с уксусом (в пропорции 1 к 4) на несколько минут, а затем отправьте в контейнер в холодильник. В таком виде бананы продержатся 3-4 дня.

Если нужно сохранить свежесть плода на ночь, можно оставить его на тарелке, предварительно сбрызнув лимонным соком.

Важно: не замачивайте, не замораживайте и не сбрызгивайте банан в кожуре. После снятия кожуры он может стать бесформенным и безвкусным.

Редакция BB.LV
