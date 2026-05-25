Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утром в понедельник прибыла в Киев. В рамках визита запланированы переговоры с украинским руководством и открытие миссии Демократических сил Беларуси в Украине.

Светлана Тихановская начала свой визит в украинскую столицу с посещения Лукьяновского военного кладбища в Киеве. Там похоронена 24-летняя белорусская активистка Мария Зайцева, погибшая на Донбассе.

«Для меня было очень важно начать этот визит с почтения памяти человека, который отдал свою жизнь за свободу Украины и Беларуси», — заявила Тихановская.

I began my visit to Kyiv this morning by going straight from the train station to pay tribute at the grave of Maria Zaitseva. She symbolizes not only our resistance to dictatorship but also Ukrainian-Belarusian solidarity.



— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) May 25, 2026

В ближайшие дни у неё запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, руководством Верховной рады, а также дипломатами Европейского союза. Кроме того, ожидается открытие миссии Демократических сил Беларуси в Украине.

Визит проходит на фоне заметного усиления контактов между Киевом и белорусской оппозицией. На прошлой неделе украинский МИД назначил отдельного представителя по взаимодействию с белорусскими демократическими силами. До этого Андрей Сибига уже проводил встречу с Тихановской.

После начала полномасштабной войны тема отношений Украины с белорусской оппозицией стала особенно чувствительной. Киев продолжает резко критиковать режим Александра Лукашенко за поддержку России, однако одновременно поддерживает контакты с представителями белорусской оппозиции.

Открытие отдельной миссии Демократических сил Беларуси в Украине может стать ещё одним шагом к более формализованному сотрудничеству между сторонами.

В последние годы Тихановская активно участвует в международных встречах и переговорах, добиваясь усиления поддержки белорусской оппозиции со стороны стран Европы и союзников Украины.