Тихановская приехала в Киев, чтобы поговорить с Зеленским 2 366

Дата публикации: 25.05.2026
Изображение к статье: Светлана Тихановская
ФОТО: пресс-фото

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утром в понедельник прибыла в Киев. В рамках визита запланированы переговоры с украинским руководством и открытие миссии Демократических сил Беларуси в Украине.

Светлана Тихановская начала свой визит в украинскую столицу с посещения Лукьяновского военного кладбища в Киеве. Там похоронена 24-летняя белорусская активистка Мария Зайцева, погибшая на Донбассе.

«Для меня было очень важно начать этот визит с почтения памяти человека, который отдал свою жизнь за свободу Украины и Беларуси», — заявила Тихановская.

В ближайшие дни у неё запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, руководством Верховной рады, а также дипломатами Европейского союза. Кроме того, ожидается открытие миссии Демократических сил Беларуси в Украине.

Визит проходит на фоне заметного усиления контактов между Киевом и белорусской оппозицией. На прошлой неделе украинский МИД назначил отдельного представителя по взаимодействию с белорусскими демократическими силами. До этого Андрей Сибига уже проводил встречу с Тихановской.

После начала полномасштабной войны тема отношений Украины с белорусской оппозицией стала особенно чувствительной. Киев продолжает резко критиковать режим Александра Лукашенко за поддержку России, однако одновременно поддерживает контакты с представителями белорусской оппозиции.

Открытие отдельной миссии Демократических сил Беларуси в Украине может стать ещё одним шагом к более формализованному сотрудничеству между сторонами.

В последние годы Тихановская активно участвует в международных встречах и переговорах, добиваясь усиления поддержки белорусской оппозиции со стороны стран Европы и союзников Украины.

#Украина #свобода #оппозиция #дипломатия #визит #демократия #политика
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
