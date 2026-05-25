Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Теракт в Пакистане: смертник атаковал поезд с военными, десятки погибших 0 119

В мире
Дата публикации: 25.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Теракт в Пакистане: смертник атаковал поезд с военными, десятки погибших
ФОТО: dreamstime

В пакистанском городе Кветта террорист-смертник подорвал пассажирский поезд, перевозивший военнослужащих и их семьи. По последним данным, погибли как минимум 24 человека, еще около 70 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана».

В Пакистане по меньшей мере 24 человека погибли и ещё 70 получили ранения в результате нападения террориста-смертника на пассажирский поезд, перевозивший военнослужащих.

Теракт произошел в воскресенье в городе Кветта – столице юго-западной провинции Белуджистан. Террорист-смертник на автомобиле с взрывчаткой врезался в один из вагонов поезда, когда тот проезжал мимо светофора, сообщает The Telegraph.

В результате мощного взрыва два вагона перевернулись и загорелись. Также повреждены несколько соседних зданий и автомобили, припаркованные вдоль железнодорожных путей.

Поезд перевозил пакистанских военнослужащих и членов их семей. Они направлялись в город Пешавар на празднование религиозного праздника Ид аль-Фитр.

Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана". В своем заявлении боевики подтвердили, что целью нападения были именно силы безопасности страны.

Местные медики сообщили, что в больницы были госпитализированы десятки раненых. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Теракт в Кветте вновь продемонстрировал сохраняющуюся напряженность в Белуджистане и высокий уровень угрозы для сил безопасности Пакистана. Власти страны усиливают меры безопасности, однако ситуация в регионе остается крайне сложной, а риск новых атак по-прежнему высок.

После атаки власти Пакистана начали масштабную операцию по расследованию обстоятельств теракта и поиску возможных сообщников смертника. На фоне очередного крупного нападения в Белуджистане эксперты вновь заговорили о росте террористической активности в регионе и необходимости усиления защиты транспортной инфраструктуры и военных объектов страны.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лихорадка Эбола.
Изображение к статье: В Конго стремительно растет число случаев Эболы
Изображение к статье: США и Иран близки к соглашению по Ормузскому проливу
Изображение к статье: НАТО и Украина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Мост на улице Алтонавас в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые выяснили, почему бактерии перестают реагировать на антибиотики
Техно
Изображение к статье: Мужчина в аэропорту
Наша Латвия
Изображение к статье: Как правильно хранить бананы, чтобы они не темнели
Люблю!
Изображение к статье: Пустая квартира
Наша Латвия
Изображение к статье: Пляж Лакарно.
В мире
Изображение к статье: Мост на улице Алтонавас в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Ученые выяснили, почему бактерии перестают реагировать на антибиотики
Техно
Изображение к статье: Мужчина в аэропорту
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео