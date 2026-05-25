В пакистанском городе Кветта террорист-смертник подорвал пассажирский поезд, перевозивший военнослужащих и их семьи. По последним данным, погибли как минимум 24 человека, еще около 70 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана».

Теракт произошел в воскресенье в городе Кветта – столице юго-западной провинции Белуджистан. Террорист-смертник на автомобиле с взрывчаткой врезался в один из вагонов поезда, когда тот проезжал мимо светофора, сообщает The Telegraph.

В результате мощного взрыва два вагона перевернулись и загорелись. Также повреждены несколько соседних зданий и автомобили, припаркованные вдоль железнодорожных путей.

Поезд перевозил пакистанских военнослужащих и членов их семей. Они направлялись в город Пешавар на празднование религиозного праздника Ид аль-Фитр.

Ответственность за теракт взяла на себя сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана". В своем заявлении боевики подтвердили, что целью нападения были именно силы безопасности страны.

Местные медики сообщили, что в больницы были госпитализированы десятки раненых. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

Теракт в Кветте вновь продемонстрировал сохраняющуюся напряженность в Белуджистане и высокий уровень угрозы для сил безопасности Пакистана. Власти страны усиливают меры безопасности, однако ситуация в регионе остается крайне сложной, а риск новых атак по-прежнему высок.

После атаки власти Пакистана начали масштабную операцию по расследованию обстоятельств теракта и поиску возможных сообщников смертника. На фоне очередного крупного нападения в Белуджистане эксперты вновь заговорили о росте террористической активности в регионе и необходимости усиления защиты транспортной инфраструктуры и военных объектов страны.