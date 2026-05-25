После почти трёх месяцев вынужденного простоя танкеры со сжиженным природным газом и нефтью начали покидать Ормузский пролив. Суда направляются в Пакистан, Китай и Южную Корею, что может свидетельствовать о постепенном восстановлении судоходства в одном из ключевых энергетических маршрутов мира.

По данным Reuters со ссылкой на сервисы отслеживания судов LSEG и Kpler, ограничения на движение через Ормузский пролив были введены после начала американо-израильской войны против Иран 28 февраля. Через этот маршрут обычно проходит около 20% мировых поставок нефти и СПГ.

Американо-израильская война против Ирана, начавшаяся 28 февраля, ограничила судоходство через Ормузский пролив, через который обычно проходит около пятой части мировых поставок нефти и СПГ.

Танкер для перевозки СПГ Fuwairit под флагом Багамских островов пересек Ормузский пролив в понедельник. Судно было загружено в катарском порту Рас-Лаффан в конце марта, его разгрузка ожидается в Пакистане 26 мая. Другой газовоз, Al Rayyan, также успешно вышел из пролива и направляется в Китай, где должен пришвартоваться в конце июня.

Нефтяной супертанкер Eagle Verona вышел из пролива в субботу и должен прибыть в порт Нинбо на востоке Китая 12 июня. Судно под флагом Сингапура зафрахтовано компанией Unipec – торговым подразделением крупнейшей в Азии нефтеперерабатывающей компании Sinopec. Танкер погрузил около 2 миллионов баррелей иракской сырой нефти сорта Basrah еще 26 февраля.

Танкер Eagle Verona был одним из семи судов, для которых Малайзия запрашивала у Ирана разрешение на транзит. С тех пор пять из этих судов покинули водный путь, тогда как еще два остаются в Персидском заливе.

На прошлой неделе три крупнотоннажных нефтяных танкера (VLCC) также покинули Персидский залив и направились в Китай и Южную Корею с 6 миллионами баррелей сырой нефти.

До начала войны судоходный трафик через пролив составлял в среднем от 125 до 140 проходов судов в день. В настоящее время около 20 тысяч моряков остаются заблокированными в Персидском заливе на борту сотен судов.

Возобновление движения танкеров через Ормузский пролив может стать важным сигналом для мировых энергетических рынков, которые несколько месяцев находились под давлением из-за угрозы перебоев поставок. Однако эксперты предупреждают, что ситуация в регионе остается крайне нестабильной, а любые новые обострения способны вновь парализовать один из главных нефтяных маршрутов планеты.