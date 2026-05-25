Министерство экономики прогнозирует, что в 2026 году занятость в Латвии немного вырастет, а безработица продолжит снижаться. При этом работодатели становятся осторожнее с наймом, а рынок труда всё сильнее сталкивается с нехваткой людей.

В Министерстве экономики считают, что рынок труда Латвии в начале 2026 года сохранил устойчивость, несмотря на более осторожное поведение работодателей и внешнюю экономическую неопределенность.

По прогнозу министерства, в этом году число занятых может вырасти примерно на 0,1%, а уровень безработицы — снизиться до 6,7%.

Согласно данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2026 года в Латвии были заняты 871 200 жителей в возрасте от 15 до 74 лет. Это на 3200 человек больше, чем годом ранее. Одновременно вырос и уровень занятости — до 63,8%. Это на 0,6 процентного пункта выше показателя первого квартала прошлого года.

Особенно заметный рост зафиксирован среди молодежи. Уровень занятости жителей в возрасте от 15 до 24 лет достиг 31,6%, увеличившись за год на 3,6 процентного пункта. Для рынка труда это важный сигнал, поскольку в последние годы работодатели всё чаще сталкиваются с нехваткой сотрудников, особенно в отдельных отраслях и регионах.

При этом в министерстве отмечают, что темпы роста занятости начали замедляться по сравнению со второй половиной прошлого года. Причина — осторожность бизнеса на фоне роста расходов и нестабильной ситуации во внешней экономике.

Одновременно в стране продолжает снижаться безработица. В первом квартале этого года ее уровень составил 7,1% — на 0,3 процентного пункта ниже, чем год назад.

Всего работу в начале года искали 66 400 жителей.

По уровню безработицы Латвия сейчас находится примерно на одном уровне с Эстонией, где показатель также составил 7,1%, и немного опережает Литву с уровнем безработицы 7,4%.

В министерстве также обращают внимание на демографическую проблему. Хотя экономическая активность населения остается стабильной, само количество жителей продолжает сокращаться. За год общая численность населения уменьшилась примерно на 2,4%, а число жителей трудоспособного возраста — на 0,6%. Это означает, что даже при наличии вакансий работодателям становится сложнее находить работников.

Фактически рынок труда сейчас растет не столько за счет увеличения населения, сколько за счет более активного участия людей в работе и поиске занятости.

В последующие кварталы Министерство экономики ожидает умеренного роста спроса на рабочую силу. Однако дальнейшее развитие по-прежнему будут сдерживать нехватка работников, структурные проблемы рынка труда и внешняя экономическая неопределенность.