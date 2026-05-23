В латвийских магазинах нашли аджику с запрещённым веществом и заражённую курицу

Бизнес
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Процесс производства и тестирования птицы

Иллюстрация: BB.lv/AI.

ФОТО: LETA

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии выявила запрещённый краситель Sudan в российской аджике, а также сальмонеллу в польской куриной продукции. Опасные товары были изъяты из торговли.

Продовольственно-ветеринарная служба Латвии обнаружила запрещённый краситель Sudan в продукте российского происхождения — «Классической абхазской аджике» в банках по 200 граммов.

Как сообщили в ПВС, опасная продукция была выявлена во время пограничного контроля. После проверки товар изъяли из продажи.

Красители группы Sudan запрещены в пищевой продукции в странах Евросоюза. Обычно их используют в промышленности — например, для окрашивания масел, растворителей и других технических материалов.

Для покупателей это важно прежде всего потому, что подобные вещества не допускаются к использованию в еде из-за потенциальных рисков для здоровья. Именно поэтому такие случаи автоматически приводят к изъятию товара из торговли.

Помимо этого, ПВС выявила бактерию Salmonella Infantis в охлаждённом курином филе польского происхождения с номером партии «26109061703», а также в охлаждённых куриных окорочках Well Done из партии «26122081904».

В службе уточнили, что срок годности обеих партий уже истёк, поэтому сейчас эта продукция больше не находится в продаже.

Тем не менее подобные сообщения появляются регулярно, поскольку система контроля в ЕС работает по принципу быстрого обмена информацией между странами. Это позволяет оперативно изымать потенциально опасные продукты с рынка.

Информацию о выявленных нарушениях латвийская ПВС передала через европейскую систему быстрого оповещения о рисках для пищевой продукции и кормов.

Продовольственно-ветеринарная служба осуществляет государственный контроль за безопасностью продуктов питания и ветеринарной сферой в Латвии.

#Польша #Латвия #пищевые добавки #Евросоюз #Россия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
