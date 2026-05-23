Два вопроса, которые могут предсказать, будете ли вы вместе через 5 лет 1 196

Люблю!
Дата публикации: 23.05.2026
1001sovet
Изображение к статье: Семейная пара.

Можно ли заранее понять, распадётся ли пара? Исследование Университета Вирджинии, на которое ссылается Your Tango, показывает: ответ на два простых вопроса о счастье в отношениях может с удивительной точностью предсказать риск развода.

Ученые из Университета Вирджинии решили проверить, можно ли предсказать крах семьи, не заглядывая в банковские счета, а лишь задав два простых, на первый взгляд, вопроса.

Результаты оказались ошеломляющими: то, как вы оцениваете чужое счастье, говорит о вашем будущем больше, чем обручальные кольца на пальцах.

Тест на прочность: две проверки для вашего "навсегда"

Исследователи Леора Фридберг и Стивен Стерн проанализировали данные более 3500 пар в течение нескольких лет. Весь этот массив информации свелся к двум пунктам:

Как изменился бы ваш уровень счастья, если бы вы развелись?

Кажется, ответ очевиден: если вы уверены, что без партнёра вам будет лучше, отношения уже трещат по швам.

Как метко замечают психологи, счастливые люди не спрашивают себя, счастливы ли они — они просто живут. Однако искренне признаться себе, что партнер стал обузой, — это лишь вершина айсберга.

Как изменился бы уровень счастья вашего партнера, если бы вы развелись?

Вот здесь начинается самое интересное. Оказывается, дело не только в вашем комфорте, но и в вашей способности "считывать" любимого человека. Исследование показало:

Зона безопасности: пары, где оба партнера считали, что другому будет "хуже" без них, расставались реже всего (всего 4,8% случаев). Это свидетельствует о высоком уровне взаимной ценности.

Зона риска: уровень разводов возрастал до 12-14%, когда один из партнеров ошибался. Если вы думаете, что ваш партнер "на седьмом небе" от счастья, а он на самом деле тайно мечтает о свободе — вы носите огромный "красный флажок".

Почему непонимание — это приговор?

Когда между людьми исчезает эмоциональная связь, возникает иллюзия благополучия. Самый высокий процент разводов зафиксирован в парах, где один партнёр был глубоко несчастным, а другой — даже не догадывался об этом, считая брак идеальным. Это означает, что вы живете с незнакомцем.

Нехватка общения создает вакуум, который быстро заполняется обидами. Если вы не знаете ответы на эти два вопроса о своей половинке, возможно, пришло время отложить смартфоны и наконец поговорить. Ведь именно откровенный разговор — это единственный шанс изменить статистику в свою пользу.

По мнению исследователей, ключевым фактором стабильности отношений является не только личное счастье, но и способность адекватно понимать эмоциональное состояние партнёра. Ошибки в этой оценке значительно повышают риск расставания, тогда как взаимное ощущение ценности друг друга, наоборот, делает союз более устойчивым.

Автор - Светлана Тихомирова
