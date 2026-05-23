В Латгале в озеро упал и взорвался дрон — к месту стянули полицию, военных и спасателей 0 204

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Взрыв в воде

Иллюстрационное фото.

ФОТО: LETA

Утром в субботу в Краславском крае в озеро Дридзис упал беспилотник, который взорвался при соприкосновении с водой. На месте работают полиция, спасатели и Национальные вооружённые силы.

В Комбульской волости Краславского края утром в субботу произошёл очередной инцидент с беспилотником на территории Латвии. По данным Государственной полиции, около 8:00 жители сообщили о падении дрона в озеро Дридзис.

Как сообщили в полиции, при соприкосновении с водой беспилотный аппарат сдетонировал. Пострадавших в результате происшествия нет.

На место сразу выехали сотрудники полиции, которые начали обследование территории. Позже там были обнаружены обломки, предположительно принадлежащие беспилотному летательному аппарату.

Из-за большой площади обследования к операции подключили дополнительные силы. На месте работают сотрудники Государственной полиции с собственным дроном, спасатели с лодкой, а также Национальные вооружённые силы.

Жителей призвали не приближаться к месту происшествия и сообщать полиции о возможных найденных фрагментах дрона.

За последние месяцы подобные случаи в Латвии происходят всё чаще, особенно в Латгале и Видземе. Ранее жители этих регионов уже получали предупреждения на телефоны о возможном приближении беспилотников, связанных с российско-украинской войной.

Несколько таких аппаратов ранее уже падали и взрывались на территории страны. Один из наиболее резонансных случаев произошёл 7 мая в Резекне, где дрон взорвался на территории малоиспользуемой нефтебазы.

Тогда инцидент вызвал серьёзный политический кризис. После критики за реакцию властей сначала в отставку ушёл министр обороны, а затем распалось и правительство премьер-министра Эвика Силиня.

Сейчас в Латвии продолжаются переговоры о формировании нового кабинета министров, однако до его утверждения обязанности продолжает исполнять правительство Силини.

Для жителей приграничных регионов подобные сообщения постепенно становятся частью новой реальности — особенно на фоне продолжающейся войны России против Украины и активности беспилотников вблизи границ.

Читайте нас также:
#полиция #Латвия #безопасность #дрон #технологии #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
