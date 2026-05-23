Для некоторых хозяек поговорка «просто, как яичницу поджарить» не имеет смысла, так как этот процесс может привести к непредсказуемым результатам. На самом деле в этом блюде нет ничего сложного, достаточно следовать нескольким правилам и придерживаться технологии.

Яйца для яичницы

Яичницу обычно готовят из куриных яиц, но также можно использовать перепелиные, гусиные, утиные и даже страусиные яйца. Начинающим хозяйкам лучше начать с менее экзотических вариантов. Для приготовления выбирайте самые свежие яйца. Начинайте с того, что яйца тщательно моют и дают им немного полежать при комнатной температуре, так как вкусно приготовить яичницу из холодных яиц не получится.

Выбор сковороды

Размер сковороды зависит от количества яиц, которые вы хотите поджарить одновременно. Известные повара считают, что идеальной является яичница из одного яйца, поджаренная на сковороде диаметром 16 сантиметров. Сама сковорода должна быть тяжелой, чугунной или со специальным антипригарным покрытием.

На чем жарить

Яичница на сале или беконе имеет множество поклонников, но эстеты предпочитают другие способы, так как белок может стать грязным из-за поджаристых кусочков жира. Яичница на оливковом масле обладает приятным травянистым ароматом и чистым белком. Сливочное масло также подходит, но лучше использовать «ги» — топленое масло с ореховым привкусом и нежным ароматом.

Как жарить

Даже известные повара не могут договориться о том, как правильно жарить яичницу. Существует несколько основных «школ». Однако все повара согласны в одном: яйца не следует разбивать прямо на сковороду. Лучше разбить их на плоскую тарелку.

Если вы хотите получить яичницу с хрустящими краями, твердым белком и немного жидким желтком, выливайте яйца на раскаленную сковороду, слегка смазанную маслом, жарьте около 30 секунд, а затем выключайте нагрев и ждите минуту. Готовую яичницу выкладывайте на подогретую тарелку.

Чтобы белок приготовился полностью, а желток остался жидким, разделите их по чашкам. Сначала влейте белок на сковороду, дайте ему схватиться, затем аккуратно добавьте желток.

Для получения жидкого желтка в окружении поджаристого белка используйте много жира, чтобы яйцо плавало в нем, и вливайте яйцо в практически кипящее масло. Жарьте около 30 секунд, немного наклоняя сковороду в разные стороны.

Известный повар Джейми Оливер рекомендует готовить яичницу на медленном огне, положив яйца и масло в сковороду одновременно. Еще одна техника для получения нежного белка и относительно твердого желтка заключается в том, что яичницу готовят на низком огне и накрывают крышкой.

Солью и перцем яичницу приправляют сразу после приготовления.

Рецепт вкусной яичницы

Ингредиенты

1 свежее куриное яйцо комнатной температуры

1 столовая ложка сливочного масла

соль мелкого помола и свежемолотый черный перец

Пошаговая инструкция

Разбейте яйцо на блюдце, чтобы оно легче соскользнуло в сковороду.

Растопите масло на слабом огне в тяжелой маленькой сковороде. Как только масло растает, но до того, как оно покроется пеной, слегка закрутите сковороду, чтобы жир покрыл все ее дно.

Дайте яйцу соскользнуть на горячую поверхность.

Накройте крышкой и готовьте около минуты.

Переложите на подогретую тарелку, приправьте перцем и солью.

Важно!

Не злоупотребляйте жирной пищей, особенно в межсезонье, когда из-за перепада температур и других факторов могут обостряться заболевания. От жирного и жареного в этот период лучше отказаться и не использовать большое количество масла.