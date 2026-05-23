Французские учёные из Сорбонны и Университета Париж-Сите обнаружили, что некоторые распространённые пищевые Е-добавки могут быть связаны с повышением артериального давления и увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Семь Е-добавок, повышающих давление и вредящих сердцу, назвали в Университете Сорбонна Здоровье Пищевые красители, усилители вкуса и специальные консерванты, которые позволяют еде не портиться месяцами, — некоторые продукты буквально напичканы химией. И чтобы обезопасить себя, ученые настоятельно рекомендуют читать состав.

Если вы возьмете в руки шоколадку, колбасу или сладкую газировку, то в составе, помимо привычных нам соли, сахара, какао-бобов, мяса курицы, будут различные добавки, консерванты и красители. Некоторые продукты по своему наполнению похожи чуть ли не на периодическую таблицу Менделеева, настолько много в них различных усилителей вкуса.

Если говорить конкретно о Е-добавках, то они распространены как в России, так и в других странах. По данным разных источников, сегодня в продуктах питания можно обнаружить до 500 разных соединений. Многовато для одного ужина, не правда ли? Некоторые добавки к тому же могут вредить здоровью.

Специалисты из Сорбонны и Университета Париж-Сите во Франции провели исследование, которое стало частью масштабного проекта. В эксперименте приняли участие 112 395 добровольцев со всей Франции. Каждые шесть месяцев мужчины и женщины подробно рассказывали исследователям, что они ели и пили в течение трех дней.

Ученые все записывали, а потом проводили детальный анализ состава всех продуктов питания и напитков, включая консерванты. Они также наблюдали за состоянием здоровья добровольцев в среднем в течение 7-8 лет, чтобы выяснить, не развивается ли у них гипертония или какие-либо другие сердечно-сосудистые заболевания.

Оказалось, что пищевые консерванты были в меню 99,5% опрошенных. Употребление таких добавок повышало риск развития гипертонии на 16-29% в зависимости от вида соединения.

Исследователи также изучили семнадцать наиболее часто используемых консервантов и обнаружили, что восемь из них напрямую связаны с повышенным артериальным давлением и в целом негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы.

Вот список от ученых:

сорбат калия (Е202),

метабисульфит калия (Е224),

нитрит натрия (Е250),

аскорбиновая кислота (Е300),

аскорбат натрия (Е301),

эриторбат натрия (Е316),

лимонная кислота (Е330),

экстракт розмарина (Е392).

«Результаты свидетельствуют о необходимости переоценки рисков и преимуществ этих пищевых добавок ответственными органами. Постоянное потребление консервантов может сильно навредить здоровью, особенно в группах риска», — говорят исследователи.

Важно: эксперты признают, что это исследование имеет ряд ограничений, связанных с его обсервационным характером. В эксперименте принимали участие только жители Франции, а ведь в каждом регионе своя продуктовая корзина, есть местные производители и могут различаться стандарты качества. Однако главный вывод остается неизменным: чем короче состав на упаковке, тем безопаснее продукт.

Хотя исследование носит наблюдательный характер и требует дополнительных подтверждений, учёные отмечают возможную связь между регулярным потреблением некоторых Е-добавок и рисками для сердечно-сосудистой системы. Специалисты рекомендуют внимательнее относиться к составу продуктов и отдавать предпочтение более простым и натуральным ингредиентам.