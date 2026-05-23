Да, уже через две недели начнется официальная предвыборная кампания, то есть когда вступают в силу определенные финансовые и рекламные ограничения для участников грядущих выборов. А 20-го июня Центризбирком начнет принимать списки партий и объединений, которые будут бороться за заветные места в 15-м Сейме. Подача списков завершится 5-го июля.

Отметим, что основной день выборов - 3-е октября. Но проголосовать предварительно (отдать свой голос на хранение) можно будет все предыдущие дни, начиная с 28-го сентября! Участки, правда, будут работать в определенные часы.

4-го октября утром уже будут обнародованы предварительные результаты выборов. Новый Сейм на свое первое заседание соберется 3-го ноября.

Как уже сообщалось, на днях были обнародованы результаты опроса общественного мнения. Респондентов спрашивали, за кого бы они голосовали, если бы выборы в Сейм происходили сегодня. Опрос, правда, проводился еще до ухода Эвики Силини в отставку и выдвижения нового кандидата в премьеры.

Между тем, если переводить проценты рейтинга политических сил в депутатские мандаты, то тогда получается, что "Латвия на первом месте" и "Прогрессивные" получают по 18 мандатов, Объединенный список - 14, "Новое Единство," - 13, "Суверенная власть" - 12, Союз зеленых и крестьян - 10, Нацобъединение - 9, а партия "Мы меняем правила"- 6.

Подчеркнем: это очень предварительное распределение мест, без учета последних политических изменений.