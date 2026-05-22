Уже в следующий вторник правительство Силини, скорее всего, проведет свое последнее заседание. Уже в четверг, 28-го мая, Сейм может утвердить новое правительство Кулбергса, которое, по традиции, в тот же день соберется на торжественное заседание и выслушает напуствия президента.

Но пока еще отставное правительство Силини продолжает работать и на своем последнем заседании, что символично, рассмотрит доклад минфина, который в свое время вызвал политический скандал. Сразу же оговоримся - доклад в значительной степени переработан и в нем уже почти не осталось "скандальных моментов". Речь идет о докладе-анализе, посвященном развитию рынка капитала. Этот документ насчитывает десятки компьютерных страниц! Видимо, сотрудники минфина решили, что они пишут докторскую диссертацию по экономике или точнее - по выводу государственных и муниципальных предприятий на биржу.

Авторы доклада признают, что латвийское законодательство запрещает даже частичное отчуждение капитала таких госпредприятий, как:

“Latvenergo”, VAS “Latvijas Pasts”, VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, VAS “Latvijas dzelzceļš”, VAS “Latvijas gaisa satiksme” , AS “Latvijas valsts meži”, VAS “Latvijas Loto”, AS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" и агентство Altum.

Тогда какие же госпредприятия могут выйти на биржу? В докладе, как самые реальные претенденты для выхода на биржу упоминаются Latvijas ceļu uzturētājs, Rīgas namu pārvaldnieks и airBaltic. При этом последний, как мы помним, уже отказался от первоначального плана выхода на биржу.

Также в докладе выражается надежда, что на биржу в течении трех лет после завершения сделки с выкупом акций у шведских акционеров может выйти Tet и LMT. Кроме того, не исключен выход на биржу не самого Латвэнерго, а его дочерних компаний.

Авторы доклада видят в выводе части акций госпредприятий на биржу ряд преимуществ. Это и более эффективное управление компаниями, и привлечение частных инвесторов, и активизация рынка капитала в Латвии, и развитие предприятий, и повышение их конкурентноспособности... Так или иначе, но очевидно, что в этом году еще ни одно госпредприятие на биржу не выйдет.