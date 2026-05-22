«Это будет воздушное правительство» 0 38

Политика
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Политолог Янис Икстенс

Политолог Янис Икстенс

Политолог очертил основные задачи будущего правительства Кулбергса и прокомментировал решение "выкинуть" "прогрессивных".

Итак, уже на следующей неделе в стране появится новое правительство. Политолог, профессор ЛУ Янис Икстенс очень точно назвал будущее правительство "воздушным, учитывая те проблемы, которые ему придется решать.

Если мы говорим о предвыблрной кампании, то, на мой взгляд, будущее правительство будет таким «воздушным правительством». Первый вопрос — безопасность Латвии, где главная проблема — летающие по воздуху дроны. Вторая проблема — airBaltic. В-третьих, это правительство, скорее всего, "выпустит воздух" фонду вознаграждений (фонд на премии и бонусы в госуправлении - поясн.авт.) и бюджетам закупок. Еще, наверное, будет довольно много воздушных трюков по поводу безопасных выборов, прав человека, стамбулов и так далее",- заметил Янис Икстенс в интервью diena.lv.

Комментируя тому же изданию процесс переговоров по формированию правительства, политолог выразил мнение, что "прогрессивных" можно было бы выкинуть из переговорного процесса элегантнее. Не по причине ультиматума Нацобъединения, а потому, что "прогрессивные", будучи типично левыми, выступили бы против урезания зарплат и наставивали на заимствованиях. И это бы было достаточным основанием, чтобы не брать их в правительство.

#выборы #финансы #Латвия #безопасность #переговоры #прогрессивные #правительство #airbaltic #политика
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

