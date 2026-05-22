Ведущий легендарной программы «В поисках приключений» Михаил Кожухов рассказал, почему покинул телевизионный мир и чем занимается сейчас. С 2013 года он возглавляет «Клуб путешествий», организуя авторские поездки по всему миру.

Михаил Юрьевич начинал карьеру корреспондентом в газетах. В 1994 году он пришёл на телевидение случайно — коллегам нужна была консультация, и Кожухов остался, сначала работая за кадром, а затем ведя программы и беря интервью.

Слава пришла к нему с передачей «В поисках приключений» в 2002 году. По словам Кожухова, решение вести шоу было продиктовано желанием зарабатывать и интересом к людям и путешествиям. Он всегда снимал только то, что сам считал интересным, и объяснял зрителям, как правильно путешествовать.

Кожухов отмечает, что никогда не подвергал себя настоящей опасности ради съемок. Наиболее дискомфортным для него был Ближний Восток, где он чувствовал себя чужим.

Программа прекратила выход по «человеческим» причинам: конфликт с продюсером и необходимость ежедневно унижаться привели к тому, что Кожухов решил уйти.

« Ради того, чтобы остаться в телевизоре, я через себя не перешагну. Мне приходилось унижаться ежедневно на протяжении всех лет, что я занимался производством передачи! И какой-то запас был однажды исчерпан. Я сказал: «Ну, ребят, ну раз вы не хотите, что я могу сделать? Не хочу больше ходить по вашим кабинетам! Не надо — так не надо!» Стал заниматься другим. С 2013 года возглавляю свой «Клуб путешествий», который организует авторские поездки по всему миру. Я абсолютно этим доволен!»

Михаил Кожухов оставил телевидение, чтобы сохранить достоинство и заниматься тем, что ему действительно интересно. Сегодня он строит карьеру в туризме, делясь с людьми любовью к путешествиям и уникальными впечатлениями по всему миру.