73-летний Микки Рурк снова привлёк внимание публики своим необычным выбором одежды. На этот раз он дефилировал в облегающих брюках милитари и худи, демонстрируя спортивный торс, а в руках держал рыжего шпица — любимца актера.

Актер снова удивил странным выбором одежды для променада. В молодые годы он не позволял себе столь смелых образов.

В последние годы бывший голливудский секс-символ не раз провоцировал недоумение публики своими смелыми образами. Чтобы избежать лишних комментариев, Рурк закрыл возможность обсуждать свои публикации в соцсетях, однако фото он продолжает выкладывать активно.

На свежем кадре актер демонстрировал облегающие брюки милитари, матерчатые ботинки-казаки в тон и черное худи, подчёркивающее спортивный торс. Рыжий шпиц в руках Микки усиливал эффект образа и добавлял живой акцент. Актер известен любовью к животным: у него как минимум три собаки, которых он считает важной поддержкой и источником радости в жизни.

В марте текущего года стало известно, что Рурк съехал с арендованного жилья из-за длительной неоплаты. Текущее место проживания актера неизвестно, но, судя по аккуратной одежде и ухоженным питомцам, он нашел новый дом.

Микки Рурк продолжает удивлять публику — смелые наряды и верность своим привычкам показывают, что возраст не мешает актеру оставаться заметной и яркой персоной, а любовь к животным остаётся важной частью его жизни.