В субботу днем воздух местами в Латвии прогреется до +24 градусов. Что это за места? 0 372

Наша Латвия
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
В субботу после прохладной ночи температура воздуха местами в Латвии повысится до +24 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность, ночью местами образуется туман. На юго-востоке страны возможен кратковременный дождь.

При слабом или умеренном западном ветре температура воздуха ночью опустится до +6...+10 градусов, днем составит +20...+24 градуса, на западном побережье Курземе и на побережье Видземе воздух прогреется до +14...+19 градусов.

В Риге в субботу осадков не ожидается, облака лишь временами будут закрывать солнце. Ночная температура составит около +9 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +23 градусов. На несколько градусов прохладнее будет лишь на морском побережье.

Любителям статистики сообщим, что максимальная температура в Латвии 23 мая - +31,4°C была зафиксирована в 2014-ом году в Вентспилсе, а вот 1968-й год в этом смысле лучше не вспоминать: -4,2°C в Стенде. Может помните эти года? Редакция с интересом прочитает ваши комментарии, да и другие пользователи сети тоже.

Автор - Андрей Хазов
