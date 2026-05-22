«Неважно, это российский, белорусский или украинский дрон – если с первого сантиметра он не отвечает на определенные сигналы, его нужно сбить. Конечно, есть много протоколов, мы не должны то-то и то-то, но это все оговорки, потому что общество должно понимать и верить: уже с первого сантиметра ты отстаиваешь главное – суверенитет, неприкосновенность границ. И это сигнал не только союзникам, не только врагу, но и своему населению. И даже те, кто по каким-то политическим причинам «против» правящей власти, поймут, что условный зонтик действует и на них».

«У меня в Резекне есть один знакомый – русский. Нормальный человек. Он рассказал, что, когда в Резекне упал дрон, он всю ночь сидел с женой и двумя детьми в ванной. Многие, в свою очередь, ехали в сторону Риги, и я знаю, что многие с так называемой Латгальской прифронтовой линии уезжают. Поэтому это сигнал для многих русских – удары по жилым зданиям и удары по инфраструктуре – это удар по «русскому миру», чему они до этого были в восторге. И это мне кажется хорошим аргументом».

К.Даукштс обращает внимание и на информационные сигналы с Востока: «Есть один русский пропагандист Коротченко, который в свое время окончил Рижский политехнический институт. Он настойчиво рекламирует себя как военного специалиста и рассказывает, что для завоевания государств Балтии нужно сначала идти на остров Готланд. Там, правда, впереди шведы.

Но шведы должны решить вопрос Балтийского моря, поскольку Балтийское море является главной границей между странами этой морской зоны. Это касается и Латвии, поскольку мы сильно зависим от подводных кабелей, которые регулярно разрывают русские. Только военные державы могут реально помочь защищать нашу инфраструктуру. В связи с этим Швеция становится одной из сильнейших составляющих нашей обороны».