Депутат Сейма, резервный полковник Национальных вооружённых сил Игорь Раев в программе TV24 «Стрейпс о безопасности в мире с Игорем Раевым» указывает, что ситуация в энергетике может развиваться и по очень пессимистичному сценарию. По его оценке, возможные проблемы связаны не только с авиационным топливом или перебоями в воздушном сообщении, которые уже сейчас заметны.

Раев подчёркивает, что осложнения могут затронуть и повседневное передвижение, и отопительный сезон. Это означает, что нехватка топлива для автомобилей — не единственный риск: проблемной может стать и доступность топлива на зиму. Такая ситуация напрямую повлияла бы на повседневную жизнь жителей, работу предприятий и общую устойчивость государства.

По словам Раева, именно из-за этих рисков международное сообщество заинтересовано как можно скорее найти решение. Чем дольше продолжается кризис, тем выше вероятность, что его последствия станут заметны не только в транспортной и авиационной отрасли, но и в теплоснабжении домохозяйств и экономике в более широком смысле.

Его комментарий отражает обеспокоенность ситуацией, при которой вопросы энергетики из геополитической или экономической темы превращаются в очень практическую повседневную проблему. Если быстрое решение не будет найдено, обществу, возможно, придётся столкнуться с ограничениями, которые затронут как передвижение, так и подготовку к зиме.