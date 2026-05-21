Из-за технических неполадок сайта e-monetas.lv продажа монеты «Līgavas vainags» была остановлена. Как только проблемы будут устранены, Latvijas Banka объявит новую дату и время начала продаж.

Ранее сообщалось, что сегодня Latvijas Banka планировал выпустить серебряную коллекционную монету «Līgavas vainags» с кристаллами.

На лицевой стороне монеты (аверсе) в центре изображён венок с блёстками. Рельеф основания венка имитирует структуру ткани. В блёстки встроены шесть прозрачных кристаллов. По краю монеты симметрично размещены восемь букетиков линий.

На оборотной стороне монеты (реверсе) в центре расположен текст народной песни. По краю монеты также симметрично размещены восемь букетиков линий.

Тираж монеты составляет 3000 экземпляров.

Вес монеты — 22 грамма, диаметр — 35 миллиметров. Автор графического дизайна монеты — Даце Лиела, автор пластического оформления —Лигита Францкевича.

Лимит покупки серебряной коллекционной монеты для одного человека составит три монеты.

Монета отчеканена на литовском монетном дворе Lietuvos monetu kalykla.

Коллекционные монеты являются платёжным средством только в стране, выпустившей их. По форме коллекционные монеты являются деньгами, но по сути — произведениями искусства. Они изготавливаются из золота, серебра или других драгоценных металлов в особенно высоком качестве чеканки. В отличие от оборотных монет, коллекционные обычно не предназначены для использования в расчётах, а служат для подарков, памятных целей и коллекционирования. По этой причине стоимость таких монет значительно превышает их номинальную стоимость. Так, стоимость монеты «Венок невесты» - 120 евро.