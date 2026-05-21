22 мая 2026 года отмечается дата перенесения мощей святителя и чудотворца Николая. Это один из самых любимых у людей и чтимых и православными, и католиками святых.

В народе этот день называли Никола Вешний. Считалось, что в этот день, наконец, приходит летнее тепло.

О чем вспоминают в Церкви 22 мая 2026 года

Николай жил в III-IV веках в греческой колонии, которая располагалась на территории Малой Азии. Семья у него была обеспеченной, и родители дали сыну хорошее образование. Сам же мальчик с ранних лет тяготел только к духовной жизни. Дни он проводил в храме, а ночи молился и читал богослужебные книги. Он рано остался сиротой, и, раздав все наследство бедным, решил посвятить всю жизнь Господу.

Он был прекрасным проповедником и яростно боролся в проповедях с ересями. Всю свою жизнь он старался помогать людям. Так, узнав, что один бедный мужчина с отчаяния решил отдать своих дочерей в публичный дом, он тайно подкинул к нему во двор мешок с деньгами для приданого сперва для старшей дочери, потом для средней, и на третью ночь — для младшей. Мужчина сумел решить все свои проблемы, отдав девушек замуж, но, когда попытался поблагодарить Николая, единственное, о чем тот просил его — сохранить его инкогнито.

Кстати, эта история сделала Николая прообразом Санта-Клауса. Николай совершал массу чудес, в том числе даже оживлял мертвых. Умер святой в 345 году в городе Миры. На острове Родос была построена гробница для его мощей, которые совершали самые удивительные чудеса. И вот в конце VIII века во время нашествия арабского войска, мощи его пытались вынуть, однако поднявшийся шторм тогда разметал войско врагов. Остров регулярно подвергался нашествию мусульман, и тогда жители города Бари решили тайно выкрасть мощи святого из-под носа у врага.

После череды удивительных событий они были привезены в Бари. Там они и хранятся с того момента в специально построенной для этого базилике святого Николая. А часть оставшихся в саркофаге в Мирах мощей были привезены крестоносцами в Венецию, где теперь хранятся на острове Лидо в церкви святого Николая-покровителя моряков.

Смысл праздника

В этот день вспоминают защитника и заступника за всех обездоленных и бедных.

Что можно делать 22 мая 2026 года

— Принято ходить в храм, в этот день там проводится освещение воды. Считается, что она имеет целебные свойства.

— Прекрасный день для свадеб и предложений руки и сердца. Считается, что такие браки будут особенно счастливыми.

— Очень важно попросить у всех, с кем ссорился, прощения.

— Принято начинать сеять картошку.

— В этот день можно уже купаться в водоемах, до того момента — нельзя.

Что нельзя делать 22 мая 2026 года

— Нельзя давать или брать в долг.

— Очень плохо в этот день стричься и делать маникюр.

— Нельзя выносить мусор с наступлением темноты.