В Лудзенском, Резекненском и Краславском краях утром в четверг вновь было объявлено предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Это уже третий день подряд, когда жители Латгале получают экстренные оповещения.

Оповещение было объявлено в Лудзенском, Резекненском и Краславском краях в 10:45, сообщили Министерство обороны и Национальные вооруженные силы. Как и в предыдущие дни, были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В армии подчеркивают, что НВС совместно с союзниками продолжают постоянный мониторинг воздушного пространства и готовы немедленно реагировать на потенциальные угрозы. Ранее на восточной границе Латвии уже были усилены подразделения противовоздушной обороны.

На фоне повторяющихся тревог власти начали подробнее объяснять жителям, как действовать в подобных ситуациях.

В Центре кризисного управления подчеркнули, что воздушная угроза не означает автоматическую эвакуацию школ, учреждений или других зданий.

Главная рекомендация — оставаться внутри помещений, держаться подальше от окон и соблюдать «принцип двух стен», то есть находиться в месте, где от улицы человека отделяют как минимум две стены. Также жителей призывают закрывать окна и двери и следовать дальнейшим указаниям служб.

Что важно: регулярные воздушные тревоги уже начинают серьезно влиять на повседневную жизнь в Латгале.

В последние дни предупреждения приводили к остановке экзаменов, изменениям в работе школ и тревоге среди жителей региона. На этом фоне в обществе и среди чиновников всё активнее обсуждают, нужно ли менять нынешние алгоритмы реагирования, чтобы не парализовывать жизнь целых регионов при каждом предупреждении. При этом ни в одном из последних случаев присутствие дрона в воздушном пространстве Латвии официально подтверждено не было.

Тем не менее власти продолжают подчеркивать, что угрозы необходимо воспринимать серьезно. Во вторник истребитель миссии НАТО уже уничтожил беспилотник над территорией Эстонии.

Предполагается, что подобные инциденты связаны с дронами, используемыми в российско-украинской войне. Ранее несколько таких аппаратов уже падали или взрывались на территории Латвии, в том числе на нефтебазе в Резекне 7 мая.

Последний инцидент с дроном в Латвии стал причиной серьезного политического кризиса — сначала в отставку ушел министр обороны, а затем распалось и правительство Эвики Силини.

Пока продолжаются переговоры о формировании нового Кабинета министров, действующее правительство продолжает работу.