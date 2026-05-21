Погода в Латвии в ближайшие дни резко изменится. После почти летнего тепла в страну на следующей неделе придет холодный воздух из Арктики, а ночами возможны заморозки.

По последним прогнозам синоптиков, в отдельные ночи температура воздуха местами может опуститься до нуля градусов, а на уровне травы — даже на пару градусов ниже.

Контраст особенно заметен на фоне ситуации в Западной Европе. Пока в Португалии и Испании ожидается жара до +40 градусов, страны Балтии окажутся на пути холодных северных воздушных масс.

В субботу в Латвии еще сохранится теплая погода. При слабом и умеренном западном ветре воздух прогреется до +20…+24 градусов, хотя на побережье будет прохладнее — около +13…+17 градусов.

Однако уже в воскресенье станет немного холоднее. Местами пройдут кратковременные дожди, усилится ветер.

На следующей неделе погода станет гораздо более неустойчивой.

Синоптики прогнозируют периодические дожди, местами возможны грозы и даже град. Ветер в основном будет северным и северо-западным, временами порывистым.

В самые пасмурные дни температура в отдельных районах страны может не подняться выше +10 градусов.

Что важно: конец мая обычно считается временем активного цветения и начала посадочного сезона, поэтому возможные заморозки могут стать проблемой для садоводов и владельцев огородов. Особенно чувствительными к похолоданию могут оказаться молодые растения, цветущие деревья и рассада.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, прохладная погода может сохраниться и в начале июня. При этом синоптики не исключают, что позже лето все же быстро наверстает упущенное — после холодного периода возможен приход жары.

Такие резкие погодные контрасты в Европе в последние годы происходят всё чаще, когда экстремальная жара на юге континента соседствует с холодными вторжениями на севере и востоке.