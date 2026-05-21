«В свое время во дворе нашего дома, – его обслуживает Рижское домоуправление «Rīgas namu pārvaldnieks» (RNP ), – по инициативе жильцов поставили знак, разрешающий оставлять здесь машины по специальным пропускам.

Было два вида пропусков – на определенный номер и просто с надписью «Viesu» (Гостевой), который владелец квартиры мог давать на время по мере необходимости - например, человеку, приехавшему в гости, мастеру, приехавшему по вызову ремонтировать бытовую технику и т. д. Такой пропуск имел срок действия — один год.

Недавно я пошел продлевать гостевой пропуск в свой Зиемельский филиал RNP, но там мне сказали, что гостевые пропуски отменены, отныне действуют только пропуски, выписанные на определенную машину, с указанием госномера. При этом сами сотрудники соглашаются, что это абсурд — однако именно такой порядок предписывают новые правила Кабинета министров.

Получается, что если раньше твои гости могли спокойно оставить машину под твоими окнами и, просто положив под ветровое стекло пропуск ««Viesu», ни о чем не волноваться, то сейчас полиция может в любой момент приехать и оштрафовать их как нарушителей?! Почему отменили гостевые пропуска? Читатель портала bb.lv»

Отвечает руководитель отдела маркетинга «Rīgas namu pārvaldnieks» Анния Лайзане:

– Действительно, изменения связаны с новыми правилами Кабинета Министров, которые предусматривают, что разрешения на парковку должны быть привязаны к конкретному номеру транспортного средства. До сих пор полиция проверяла, есть ли действующее разрешение на парковку, выданное RNP, под ветровым стеклом припаркованного во дворе автомобиля. С 31 марта полиция больше не проверяет наличие таких разрешений, – вместо этого проверяет, была ли ранее предоставлена информация о конкретном номере транспортного средства.

Таким образом, универсальные «гостевые разрешения», которые могли использоваться для разных автомашин, к сожалению, больше не соответствуют новой процедуре, и в настоящее время в прежней форме их использовать уже невозможно.

В то же время мы понимаем, что гостевые разрешения важны для наших клиентов, поэтому в настоящее время мы продолжаем обсуждать с соответствующими учреждениями возможные решения, чтобы такой подход мог бы сохраниться в Риге и в будущем. На наш взгляд, это решение должно определить общий порядок, действующий по всей Риге и по отрасли в целом, поэтому важно создать единую модель.

Поскольку поправки были приняты 24 марта этого года и вступили в силу уже 31 марта, без переходного периода, у RNP не было достаточно времени, чтобы полностью подготовиться к новому порядку и скоординировать решения со всеми заинтересованными сторонами.

От редакции: В конце комментария представитель RNP отметила, что муниципальная полиция проверяет автомобили, припаркованные во дворе, только по сигналу жильцов, а не по собственной инициативе. Однако представим ситуацию: в многоквартирном доме к владельцу квартиры А. приехали гости и припарковались во дворе, а остальные владельцы квартир в том же доме не знают, что это за машина: гостевого пропуска под лобовым стеклом нет, чья машина и на каком основании тут припаркована — неизвестно. Они вызывают полицию, и гость жильца А. получает штраф… Как избежать подобных ситуаций? И как сейчас полиция будет определять, кто действительно «легитимный гость», а кто — нарушитель?

Главный специалист по коммуникации группы коммуникции Рижской полиции самоуправления Иева Лукажа-Апалупа дала такое разъяснение:

– Если гостевое разрешение на парковку размещено на видном месте в салоне автомобиля (на передней панели), полиция, как и прежде, проверит, действительно ли оно. В свою очередь, если такого разрешения в автомобиле физически нет, алгоритм действий будет таким же, как в ситуациях, когда полиция получает вызов по поводу разрешений на парковку, выданных жильцам конкретного дома. Конкретно: именно полиция будет обязана доказать, что такого талона действительно нет.

Доказать это возможно в следующих случаях:

На месте вызова присутствует управляющий — в данном случае представитель управляющей компании, ответственный за выдачу разрешений, который письменно подтверждает, что у конкретного транспортного средства нет разрешения на стоянку (например, предоставив соответствующие показания); Управляющий зданием (или дорогой) заранее предоставил полиции самоуправления список конкретных транспортных средств и их государственные регистрационные номера, которым выданы разрешения на парковку в конкретном месте.

Если данная информация полиции не предоставлена, нарушение не может быть доказано — соответственно, штраф не применяется.

Однако важно понимать, что невозможно предвидеть все ситуации заранее. Так, если в результате выяснения обстоятельств предоставляются другие доказательства, или совокупность обстоятельств явно указывает на то, что разрешения на парковку действительно нет (то есть, нарушение все-таки имеет место), – принимается соответствующее решение. Единый план действий для каждой ситуации заранее определить невозможно.

В то же время полиция самоуправления уже работает над тем, чтобы в нормативных актах было закреплено четкое требование по размещению в транспортном средстве на видном месте разрешения на парковку.