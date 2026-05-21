Видео министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в социальных сетях, на котором он насмехается над задержанными активистами флотилии Газы, вызвало возмущение правительств нескольких европейских стран и представителей израильского руководства, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

На видео, опубликованном в среду на платформе X, Бен-Гвир вместе с группой сторонников размахивает израильским флагом и насмехается над активистами «Gaza Sumud Flotilla», которые стоят на коленях в наручниках в израильском портовом городе Ашдод.

«Добро пожаловать в Израиль, здесь хозяева мы», — кричит Бен-Гвир в опубликованной записи.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

На этой неделе израильские власти остановили флотилию, пересадили 430 активистов на израильские суда и в среду доставили их в Ашдод.

Министерства иностранных дел Италии и Франции в ответ на видео Бен-Гвира вызвали израильских послов в своих странах, а правительство Греции осудило его поведение и выразило официальный протест Израилю.

«То, что видно на видео министра Бен-Гвира, совершенно неприемлемо и противоречит любым основам защиты человеческого достоинства», — написал в X министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила в X, что «недопустимо обращаться таким образом с этими демонстрантами, включая многих граждан Италии, нарушая человеческое достоинство». Она потребовала извинений и «официальных объяснений произошедшего».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что израильский посол во Франции был вызван для выражения возмущения Франции и требования объяснений действий Бен-Гвира. По его словам, с французскими участниками этой флотилии «необходимо обращаться с уважением и как можно скорее освободить их».

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар дистанцировался от действий Бен-Гвира.

«Вы сознательно нанесли ущерб нашей стране этим недостойным представлением — и это не первый раз», — написал Саар в X, добавив, что Бен-Гвир «не является лицом Израиля».

Вскоре после этого Министерство иностранных дел Израиля опубликовало фотографии под заголовком «Вот наши ценности», на которых израильские полицейские раздают задержанным активистам воду и разговаривают с ними.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поведение Бен-Гвира по отношению к активистам не отражает ценности и нормы Израиля. Вместе с тем он подчеркнул, что Израиль имеет право «предотвращать заход в наши территориальные воды и достижение Газы провокационных флотилий сторонников террористов ХАМАС». Нетаньяху сообщил, что поручил соответствующим органам как можно скорее выдворить этих активистов.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал действия Бен-Гвира «совершенно неприемлемыми» и заявил, что они противоречат ценностям, которых Германия и Израиль стремятся совместно придерживаться.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что видел «ужасное» и «бесчеловечное» видео, на котором израильский министр и полиция унижают участников флотилии. Испания вызвала временного поверенного Израиля в Мадриде и потребовала немедленного освобождения активистов и публичных извинений. Израильского посла также вызвала Португалия.

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявила, что действия, показанные на видео, нарушают «основные стандарты уважения и достоинства».

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен сообщил, что связался с Сааром по поводу этого инцидента. Глава МИД Бельгии Максим Прево назвал увиденное на видео глубоко тревожным.