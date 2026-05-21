Уход за рассадой томатов начинается с момента, когда сеянцы растут на подоконнике или балконе.

Высадка рассады в открытый грунт или теплицу — это важный этап в выращивании томатов.

Существуют пять основных ошибок, которые часто совершают начинающие дачники, стремящиеся вырастить помидоры.

Ошибка в поливе

Перед пересадкой рассаду томатов следует прекратить поливать за неделю. За день до высадки растения обильно поливают теплой водой.

Во время высадки в лунки рекомендуется налить побольше теплой воды. После этого не следует поливать растения как минимум неделю. Температура воды должна быть 25-30 градусов.

Освещение

Многие дачники стараются обеспечить томаты достаточным количеством света, используя лампы и другие устройства для досвечивания. Однако перед высадкой в грунт необходимо сократить дополнительное освещение, чтобы растения адаптировались к естественным условиям.

Закалка томатов

Закалка помидоров перед высадкой в открытый грунт — важный процесс. Это помогает растениям стать более выносливыми и быстрее прижиться на новом месте. Ошибкой является держать рассаду в условиях квартиры и сразу пересаживать ее на огород.

Погодные условия

Подобрать оптимальную погоду для высадки томатов бывает непросто, но это важно. Подходящей считается дневная температура +17 … 19 °C, а ночью она не должна опускаться ниже +13 °C.

Ранняя посадка

Стремление получить урожай как можно быстрее заставляет дачников спешить с высадкой рассады. Например, даже если на календаре вторая половина мая, но погода не благоприятная, некоторые дачники уже высаживают томаты.

Лучше всего высаживать растения, когда погодные условия соответствуют, а почва прогрета. Это особенно важно, так как корневая система помидоров очень чувствительна к холоду.