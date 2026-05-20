Существует множество причин, по которым телефон может быстро разряжаться.
Давайте разберемся, в чем может быть проблема и что можно сделать в таких ситуациях.
Снизьте яркость экрана
Одной из основных причин быстрого разряда смартфона является высокая яркость экрана.
Также полезно уменьшить разрешение и частоту обновления экрана.
Закройте приложения
Часто в фоновом режиме работает слишком много приложений. Просто закройте те, которые не нужны.
Узнать, какие приложения активны в фоновом режиме, можно в настройках в разделе «Приложения» – «Запуск приложений».
Отключите ненужные соединения
Беспроводные технологии, такие как Wi-Fi, GPS и Bluetooth, также могут значительно расходовать заряд батареи.
Проверьте емкость аккумулятора
Со временем аккумулятор теряет свою емкость, и это естественный процесс. Возможно, он уже нуждается в замене.
Сократите время работы телефона
Иногда причина заключается в активном использовании смартфона. При постоянном просмотре видео и играх устройство будет быстро разряжаться.
