Причины быстрого разряда телефона: 5 распространенных ошибок 0 373

Дом и сад
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Причины быстрого разряда телефона: 5 распространенных ошибок

Существует множество причин, по которым телефон может быстро разряжаться.

 

Давайте разберемся, в чем может быть проблема и что можно сделать в таких ситуациях.

Снизьте яркость экрана

Одной из основных причин быстрого разряда смартфона является высокая яркость экрана.

Также полезно уменьшить разрешение и частоту обновления экрана.

Закройте приложения

Часто в фоновом режиме работает слишком много приложений. Просто закройте те, которые не нужны.

Узнать, какие приложения активны в фоновом режиме, можно в настройках в разделе «Приложения» – «Запуск приложений».

Отключите ненужные соединения

Беспроводные технологии, такие как Wi-Fi, GPS и Bluetooth, также могут значительно расходовать заряд батареи.

Проверьте емкость аккумулятора

Со временем аккумулятор теряет свою емкость, и это естественный процесс. Возможно, он уже нуждается в замене.

Сократите время работы телефона

Иногда причина заключается в активном использовании смартфона. При постоянном просмотре видео и играх устройство будет быстро разряжаться.

