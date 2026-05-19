Помидоры являются популярной культурой среди дачников, однако лишь 20-30% из них знают основные правила полива этой пасленовой культуры.

Томаты не переносят засушливую почву, но предпочитают сухой воздух. Оптимальная влажность земли составляет 85-90%, а воздуха — 50%. Недостаток влаги проявляется в скручивании листьев и осыпании цветков, в то время как переизбыток воды приводит к чернению и опадению плодов.

После высадки в грунт помидоры следует поливать обильно, а затем оставлять без воды на 2-3 дня. В дальнейшем полив рекомендуется проводить 1-2 раза в неделю.

Низкорослым сортам достаточно 2-3 литров воды на куст, в то время как гигантским сортам потребуется как минимум 10 литров. Некоторые дачники советуют поливать помидоры раз в 5-7 дней, даже в засушливую погоду. Важно внимательно следить за растениями и определять необходимость полива по их состоянию.

Лучше всего поливать помидоры рано утром, направляя воду под корень, а затем рыхлить почву. Для полива рекомендуется использовать теплую воду. Холодная вода из шланга может привести к потере до 50% урожая.

Оптимальным вариантом полива для томатов является капельный полив, который обеспечивает постоянную влажность почвы и помогает растениям легче переносить жаркие дни.