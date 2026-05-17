Можно ли сажать сливу рядом с вишней: правила соседства 0 291

Дом и сад
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Правильное соседство фруктовых и овощных культур может значительно повлиять на их урожайность.

 

Правильно подобранные "соседи" могут увеличить плодовитость растений, в то время как неправильное соседство может привести к угасанию и гибели деревьев или кустов.

Вишня не считается лучшим "соседом" для многих культур. У этого дерева мощная корневая система, которая залегает глубоко под землей и может угнетать растения, растущие рядом.

Слива и вишня могут образовать хороший тандем, поэтому эти деревья можно высаживать близко друг к другу. Это связано с тем, что обе культуры имеют схожие требования к условиям выращивания.

Оба дерева предпочитают рыхлый грунт с нейтральным уровнем кислотности. Вишня и слива светолюбивы, поэтому плохо растут в условиях затенения.

Главное условие их соседства заключается в корневой системе. Они не конкурируют за почвенные ресурсы, и грунт истощается медленно.

Соседство культур не влияет на урожайность, но есть важный минус. Оба дерева подвержены схожим болезням и вредителям. Это означает, что если вишня заболевает, то слива также может заразиться, и наоборот.

