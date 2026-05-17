27 июня 1997 года Латвия стала полноправным субъектом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) – и наши юристы начали разбирать сложные кейсы, а народ республики потянулся со своими исками на родную страну.

За 29 лет республике пришлось держать ответ по 468 делам, но в последние годы налицо тенденция к снижению – если в 2021 году Латвия со своими жителями судилась 21 раз, то в 2025 – только 5.

Это может свидетельствовать как о повышении уровня правоприменения в самой стране – ведь в Страсбург попадают только те судебные дела, которые миновали все инстанции у себя на родине. Похоже, что согласно нынешней политической конъюнктуре Латвия выглядит как форпост цивилизованного Запада, на границе Евросоюза – и потому слишком строго к ней не надо…

Арестанты, журналисты и Россия

Весьма интересно выглядит разрез жалоб на Латвию: из полученных в прошлом году 5 новых дел ЕСПЧ в четырех случаях разбирает обоснованность применения и продления содержания под стражей (право на личную свободу и безопасность).

Также в 2025 году получено дело, в коем крупным предприятием, распространяющим новости в интернете, оспаривается решение Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ)о наложении административного штрафа по поводу несоблюдения «достаточной точности и нейтральности».

Возможно речь идет о новостном портале, который назвал принудительное выселение граждан РФ из Латвии – депортацией. И нарвался на штраф НСЭСМИ. Депортация – это когда советская власть латышей вывозила. А когда латвийская власть выселят русских – так говорить нельзя. Местные суды поддержали такое решение. Посмотрим, что скажут в ЕСПЧ.

Кроме того, Евросуд в прошлом году ввел «мероприятие временной защиты», потребовав не высылать конкретное лицо в Россию. Однако, «основываясь на представленной Латвией информации», фемида из Страсбурга свое же решение отменила.

В роли третьей стороны

Отношения с РФ у ЕСПЧ ныне – весьма странные. Еще 16 сентября 2022 года Москва объявила, что более не является стороной Европейской конвенции о правах человека, после исключения из Совета Европы, завершив свое 26-летнее участие в этой системе. Соответственно, ни Страсбург не принимает более исков от россиян – ни Россия не исполняет решений ЕСПЧ.

Но, наряду с этим, в прошлом году Латвия способствовала разбору дела «Украина против России», в коем сторона-истец жаловалась на нарушение права на жизнь. Наше государство предоставило информацию о «нарушениях в связи с возможными убийствами или попытками убийств как на территории России, так и других государств, в том числе Латвии, лиц, которых правительство России считает своими политическими оппонентами».

В 2025 году ЛР также приняла участие, как третья сторона, в объединенном иске «Украина и Нидерланды против России», где рассматривалась катастрофа малайзийского Boeing-777 рейса MH-17 над Донбассом. В вынесенном приговоре констатировалось, что «Россия, начав широкомасштабную агрессию против Украины, была ответственна за ряд массовых нарушений прав человека…»

«Нет места в демократическом обществе»

Ряд дел, которые в прошлом году рассматривал ЕСПЧ, благодаря открытой фамилии истца, звучат весьма ярко, например, «Медведь против Латвии». А в иных данные зашифрованы – типа «Х.М.М. и другие против Латвии». Как раз последнее, указано в отчете для Сейма представителя ЛР при ЕСПЧ, касается «возможных нарушений» на латвийско-белорусской границе. Но возникли-то те, уверена официальная Рига, в результате «инструментализации мигрантов». Т.е., сопредельное государство использует пришлый народ…

Очень показательным выглядит дело зарегистрированного в ЛР общества «Родина» и А.Борисовой против нашего государства. В 2025 году дошла до рассмотрения жалоба, касающаяся исков о событиях… 2014 года. Именно тогда, у посольства Украины, были заявлены шествия и пикеты. Но их провести – не позволили.

Европейский суд по правам человека в своем приговоре «не усмотрел нарушения прав, гарантированных Европейской конвенцией прав человека в 10 статье (свобода высказываний) и 11 статье (свобода собраний и союзов). Страсбург – «поддержал позицию Латвии, подчеркнув, что соображения государственной безопасности оправдывают ограничения на проведение собраний и шествий, которые противоречат ценностям демократического государства, обесценивают статус латышского языка как единственного государственного и подчеркивают превосходство России и русских, а также поддерживают нелегитимные сепаратистские образования на востоке Украины».

ЕСПЧ «отметил чувствительную геополитическую ситуацию Латвии и исторический контекст, и согласился, что мероприятия, целью которых было распространять такую агрессивную риторику, нет места в демократическом обществе».

На страже чувств сексуальных меньшинств

А вот в деле «Ханов против Латвии», ЕСПЧ вынес решение против нашего государства – установив нарушение прав, гарантированных статьей 3 (запрет пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) и статьей 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

Профессор Денис Ханов выиграл в суде 10 000 евро. В 2021 году он подвергся вместе со своим сожителем гомофобному нападению на Кенгарагском рынке, когда правонарушитель его ударил ногой по спине. А когда пострадавший укрылся в цветочном киоске, ему продемонстрировали половые органы. Нападавший был признан виновным в совершении административного правонарушения и оштрафован на 70 евро.

Между тем, высокий Суд пришел к выводу, что подобный процесс не гарантирует, что государственные должностные лица должным образом рассматривают и эффективно предотвращают нападения, мотивированные гомофобией.

«В данном случае суд отметил, что нападавший признался во время первого допроса, что его агрессивная реакция была вызвана публичным проявлением чувств между двумя мужчинами. Суд установил, что данное дело имеет сходство с другими случаями, когда лица подвергались физическим нападениям или словесным оскорблениям с целью отговорить их от публичного выражения своей принадлежности к сообществу лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ) и поддержки этого сообщества.

Суд отметил, что в данном случае заявителю удалось избежать худшего, но даже при отсутствии физических страданий дискриминационное обращение может считаться унижающим достоинство, если оно достигает уровня оскорбления, нарушающего человеческое достоинство. Суд также подчеркнул, что дискриминационные замечания и оскорбления в любом случае являются отягчающим обстоятельством. Суд отметил, что в данном случае словесное и физическое нападение явно было направлено на запугивание заявителя и его партнера, чтобы они не проявляли публично свои чувства».

Представительница Латвии в ЕСПЧ Элина Луизе Витола, выступая на Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам, отметила также, что наша страна по-прежнему получает немало жалоб в отношении споров о детях и родителях. «У нас были два неблагоприятных приговора, это чувствительные дела».