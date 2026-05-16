Почему Ринкевич двигает Кулбергса в премьеры? На это есть три причины 2 3892

Дата публикации: 16.05.2026
Депутат Сейма Андрис Кулбергс

Депутат Сейма Андрис Кулбергс

ФОТО: president.lv

Итак, вопреки первоначальным прогнозам, Эдгар Ринкевич не стал тянуть до понедельника и уже сегодня выдвинул кандидата в премьеру - им стал, как и предполагал bb.lv, депутат Сейма Андрис Кулбергс.

Напомним, что "ядро" возможной коалиции в составе Нацобъединения, Объединенного списка и Союза зеленых и крестьян не смогло договориться о едином кандидате и каждая из политических сил назвало своего - Илзе Индриксоне, Андрис Кулбергс и Виктор Валайнис соответственно.

Почему же выбор президента пал на Кулбергса?

Причина первая - после бесславного конца правительства Силини Ринкевич пришел к логичному выводу, что "временное" правительство (срок работы - примерно 5-7 месяцев, до момента создания нового правительства - после выборов) должен возглавить представитель оппозиции. А Андрис Кулбергс в парламенте был довольно ярким представителем оппозиции, возглавлял аж две парламентских следственных комиссии, в том числе и по Rail Baltica, то есть знает проблемы проекта века, что называется, изнутри.

Причина вторая - представляемый Кулбергсом Объединенный список перед формированием правительства отказался рисовать "красные линии", таким образом не отвергая сотрудничество ни с "Новым Единством", ни с "Прогрессивными", ни с "Латвией на первом месте", что дает возможность для маневра.

Причина третья - 46-летний кандидат в премьеры Кулбергс до избрания в нынешний Сейм долгие годы был предпринимателем, то есть понимает экономику и финансы. И это крайне важно, поскольку времени на раскачку и "обучение" у предвыборного правительства не будет.

Так или иначе, но президент дал кандидату в премьеры совсем мало времени на формирование правительства - до 25-го мая включительно. Кулбергсу нужно не только создать правительство, но и убедиться, что оно получит мандат доверия в Сейме.

Примечательно, что 26-го мая у Кулбергса - день рождения. Скоро узнаем, сможет ли он подарить себе премьерство.

Автор - Абик Элкин
