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Ночью в Латвии станет прохладнее: местами возможен туман 0 129

Наша Латвия
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Туман
ФОТО: LETA

После дождливой субботы жителей Латвии ждёт спокойная и относительно прохладная ночь. Осадков синоптики не прогнозируют, однако в отдельных районах возможно образование тумана.

Предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность без существенных осадков. По прогнозам синоптиков, погодные условия будут благоприятными для вечерних прогулок и поездок, хотя местами автомобилистам может помешать туман.

Ветер останется слабым, поэтому в отдельных районах страны ближе к утру возможно ухудшение видимости из-за образования тумана.

Температура воздуха ночью опустится до +8…+13 градусов. Самые низкие показатели ожидаются в отдельных внутренних районах страны, где при прояснениях воздух будет остывать быстрее.

Для начала июня такая температура считается достаточно комфортной, однако по сравнению с дневными значениями ощущение прохлады будет заметным, особенно утром.

В Риге ночь также пройдёт без дождя. Небо временами будут закрывать облака, но существенных осадков не ожидается.

Что важно знать: из-за слабого ветра и высокой влажности местами может образоваться туман. Водителям стоит учитывать возможное снижение видимости в ночные и ранние утренние часы.

В столице температура воздуха к утру составит около +12...+13 градусов.

Таким образом, ночь на воскресенье обещает быть спокойной, сухой и прохладной, без погодных сюрпризов после нестабильной погоды последних дней.

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#Рига #погода #Латвия #температура #туман
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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