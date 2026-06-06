В Риге продолжаются конфликты в связи с парковками во дворах многоквартирных домов. Местные жители неожиданно столкнулись с ситуацией, когда прежние правила фактически перестали работать.

На домовых стоянках под знаками «Стоянка запрещена» и «Только по пропускам» стали появляться автомобили без пропусков. А реакции со стороны муниципальной полиции нет.

Возмущенные жильцы констатировали: из правил убрали требование «размещать разрешение на парковку на видном месте за лобовым стеклом».

Авто без пропусков и цифровые проблемы

В ответ на происходящее инициатор Максим Терещук выложил на портале manabalss.lv народную инициативу с призывом пересмотреть новые правила:

«С 1 апреля 2026 года жители Латвии стали заложниками непродуманных изменений в Правилах дорожного движения (правила Кабинета министров № 279). Из правил было исключено фундаментальное требование, которое годами обеспечивало порядок во дворах — а именно, что для использования парковочного места необходимо «разместить в салоне транспортного средства у лобового стекла разрешение соответствующего содержания».

Удаление этого требования вызвало неконтролируемый хаос в нашей совместной собственности, поскольку сейчас это уже не просто проблема юридических нюансов — это повседневная несправедливость, затрагивающая каждого жителя двора...

При отсутствии визуально видимых разрешений у жителей нет возможности идентифицировать нарушителей, а муниципальная полиция отказывается реагировать, поскольку у неё нет правового основания штрафовать транспортное средство, в салоне которого больше «не должен находится» документ».

Невозможность цифровых списков

«Текущая система основана на предположении, что управляющие способны поддерживать на 100% точные цифровые списки в режиме реального времени.

На практике это невозможно. Если житель приобретает новый автомобиль или использует арендованный (например, во время ремонта), он становится нарушителем в собственном дворе, поскольку системы не обновляются настолько оперативно», – говорится в петиции.

Паралич гостевых пропусков

«Приём гостей превратился в бюрократический кошмар.

Использование физических гостевых пропусков больше не признаётся достаточным основанием для парковки, а зарегистрировать каждого гостя в неком «мистическом» цифровом списке среди ночи или в выходные технически невозможно...», – отмечается в петиции.

Что делать?

Максим Терещук предлагает внести изменения в постановление Кабинета министров № 279 («Правила дорожного движения»), восстановив требование о том, что автомобили, припаркованные на местах с дополнительным знаком № 849, должны обязательно иметь видимое разрешение в салоне автомобиля:

«В качестве альтернативного решения мы предлагаем установить обязанность для управляющих домами оперативно регистрировать цифровые списки в системах муниципальной полиции. До тех пор, пока такая единая и доступная всем цифровая система не будет полноценно внедрена, необходимо сохранить прежний порядок с физическими разрешениями, чтобы исключить возможности различного толкования между министерствами и контролирующими органами».

На конец мая за эту инициативу проголосовали более тысячи человека.

Есть билетик в кино?

Латвийские бюрократы запутались сами и путают других. В итоге Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) на днях пришлось выступить с разъяснением: «Разрешения на парковку всё равно должны быть размещены в заметном месте».

«Упомянутая поправка не отменяет прежнее требование — размещать разрешения на парковку в заметном месте. В то же время это вызвало путаницу среди контролирующих органов. Чтобы избежать неоднозначности, Министерство транспорта направило в Сейм предложение дополнить Закон о дорожном движении общей нормой, которая предусматривает обязанность размещать разрешение на парковку на видимом месте», – сообщает ДБДД.

И приводит разъяснение представителя Министерства сообщения в связи с этим:

«Поправки не отменяют прежние требования, включая обязательство размещать разрешение на парковку на видном месте. Поэтому утверждения о том, что разрешение больше не нужно размещать за передним лобовым стеклом, неверны. Если человеку предоставляются определённые права, контролирующие органы должны иметь возможность их проверить.

Подобно тому, что билет должен быть предъявлен в кинотеатре, разрешение должно находится на видном месте», — указывает Таливалдис Вектиранс, директор Департамента дорожного движения Минсообщения.