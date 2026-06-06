В конце мая в Латвии вступили в силу важные поправки к Закону о квартирной собственности. В результате правила жизни во многих латвийских многоэтажных домах могут существенно изменится.

Одно из практически полезных следствий: упрощается дележ парковок во дворах, кладовок, подвалов и пр. Но это еще не все: теперь владельцы квартир в определённых ситуациях имеют право обращаться в суд с требованием признать решение сообщества собственников принятым. Также можно требовать создания парковочного места для людей с инвалидностью.

Как получить кладовку

Самое важное нововведение закона — это появление совершенно новой главы под названием «Права пользования частью общей собственности».

Как известно, раньше попытка закрепить за собой конкретное парковочное место во дворе, подвал или кладовку превращалось в хождение по мукам. Собрать согласие всех собственников квартир для этого было нереально.

Теперь правила игры изменились. Решать, кто, где и как паркует свои машины или хранит велосипеды, по-прежнему может только общность владельцев квартир (dzīvokļu īpašnieku kopība). Но законодатели пошли на уступки и заметно снизили планку для принятия этого решения — так называемый кворум.

Чтобы официально утвердить правила пользования общим имуществом, больше не нужно бегать за каждым жильцом. Достаточно, чтобы «за» проголосовали собственники, представляющие как минимум две трети от всех квартирных собственностей в доме.

Что еще важно: повторные опросы и собрания ограничены. Теперь повторные собрания или повторные опросы жильцов можно проводить только по вопросам, которые принимаются простым большинством голосов.

Если для решения требуется квалифицированное большинство (например, две трети голосов), повторное голосование проводить нельзя.

Еще одно новшество: для установки дорожных знаков или организации парковки для электромобилей с зарядной станцией теперь достаточно большинства - более 50% голосов.

Споры о ремонтах

Если общность владельцев квартир хронически неспособна прийти к согласию, а решение объективно необходимо для нормального содержания дома, впредь любой недовольный собственник имеет право пойти в суд.

Теперь можно подать иск против собственного товарищества жильцов с требованием признать решение «принятым» в принудительном порядке. Правда, придется доказать три вещи:

вопрос находится в компетенции дома,

ремонт действительно критически важен,

жильцы уже пытались проголосовать на очном собрании или анкетированием, но не получилось.

Адвокат Иева Кетерлиня в разговоре с государственным порталом lvportals.lv признала, что такая норма добавит работы судебной системе Латвии, но зато сдвинет с мертвой точки коммунальный паралич. Впрочем, эксперт сомневается, что латвийцы массово побегут судиться из-за каждой трубы.

Судебные тяжбы — удовольствие недешевое, и сначала издержки истцу придется оплатить из своего кармана. Но даже если суд будет выигран, и расходы будут взысканы с ответчика (сообщества владельцев квартир), это значит, что частично их придется заплатить и самому истцу, который является его участником. Ему придется платить независимо от исхода иска.

Но сам факт наличия такой возможности должен сделать соседей сговорчивее. Ведь если суд признает решение принятым, оно станет обязательным для всех.

О парковках для инвалидов

Еще одно важное новшество касается прав людей с инвалидностью. Теперь закон четко закрепляет их право требовать обустройства специального парковочного места во дворе дома.

Причем, чтобы такое решение общности вступило в силу, больше не нужно ждать неделями — оно вступает в силу буквально на следующий день после его объявления.

Запустить этот процесс через Строительную информационную систему (BIS) в электронном виде технически можно будет с 1 ноября 2026 года. А вот собирать собрания или рассылать анкеты на бумаге можно уже прямо сейчас.

Впрочем, лазеек для отказа закон тоже оставил немало. Обустроить место для инвалида не получится, если земля у дома уже юридически поделена между другими собственниками, сдана в аренду третьим лицам или если для этого есть другие «обоснованные технические причины».