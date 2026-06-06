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Правда ли, что все рыжие кошки – самцы, а трехцветные – самки? 0 130

В мире животных
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правда ли, что все рыжие кошки – самцы, а трехцветные – самки?

Существует мнение, что большинство рыжих кошек – самцы, а почти все трехцветные кошки – самки. Но действительно ли это так?

 

Среди людей с рыжими волосами примерно одинаковое количество мужчин и женщин. Однако у кошек ситуация иная.

Гены, отвечающие за окрас меха у кошек, функционируют иначе, чем гены, определяющие цвет волос у людей. Поэтому у рыжеволосых людей нет четкого гендерного разделения.

«Рыжий ген», который отвечает за рыжий окрас меха у кошек, расположен на Х-хромосоме. У самцов только одна X-хромосома, поэтому они могут быть либо рыжими, либо нет. Чтобы самка стала рыжей, этот ген должен находиться на обеих X-хромосомах. Это означает, что на одну рыжую кошку приходится примерно три самца.

Таким образом, трехцветной окраской (черный, белый и рыжий) могут обладать только самки, так как именно X-хромосома определяет цвет шерсти, и только самки имеют две X-хромосомы.

Тем не менее, бывают исключения: иногда (очень редко) коты имеют набор половых хромосом XXY и могут иметь двухцветный или трехцветный окрас. В таких случаях самцы всегда бесплодны и могут проявлять поведение, характерное для самок, например, заботиться о детенышах.

Кроме того, существует распространенное мнение, что рыжие коты обладают «особым характером». Однако это не так. Окрас не влияет на темперамент питомца, в отличие от его породы.

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