Если у вас есть домашний пес, то встречи с его сородичами во время прогулок неизбежны.

Когда у собаки наблюдается агрессия к другим животным, владельцу бывает непросто. Питомца необходимо контролировать, выгуливать в наморднике и следить за тем, чтобы он не контактировал с другими собаками.

Тем не менее, у любой агрессии есть свои причины, которые можно скорректировать. Что чаще всего становится источником недружелюбного поведения?

Встреча с агрессивным псом в детстве

Психика животных работает схожим образом с человеческой: травматичный опыт в раннем возрасте может оставить отпечаток на всю жизнь. Если на вашего питомца когда-то напала злая собака, ему будет сложно доверять другим псам.

Отсутствие качественной социализации

Эксперты рекомендуют владельцам собак начинать социализацию животных сразу после получения необходимых прививок для прогулок. Такой подход поможет питомцу научиться ладить с сородичами и избежать агрессивного поведения.

Болезни

Некоторые заболевания могут вызывать недружелюбное поведение у собак. Если ваша собака обычно спокойна, но вдруг стала агрессивной, стоит обратиться к ветеринару. Своевременное обращение поможет решить проблему быстро.

Характер

Некоторые собаки могут быть «интровертами», и им просто не хочется общаться с другими животными. Если особенности поведения вашего питомца вас беспокоят, стоит заняться его корректировкой.