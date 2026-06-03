Если вы являетесь владельцем пушистого любимца, эта статья точно для вас! Узнайте, чем вы рискуете, давая своему питомцу молоко.

*Кошки способны пить морскую воду! Их почки могут фильтровать соленую воду, поддерживая необходимый уровень соли в организме, чего не могут делать люди.

*Как правило, кошки являются правшами, а коты — левшами. Проверить это просто: положите лакомство в труднодоступное место (или просто в ладошку) и посмотрите, какую лапу использует ваш питомец.

*Кошки не переносят лактозу. Это происходит из-за недостатка ферментов, необходимых для ее расщепления. Поэтому, когда вы угощаете свою кошку молоком, вы рискуете вызвать у нее расстройство желудка.

*Кошки вылизывают себя, чтобы избавиться от запаха человека.

*Вы замечали, как ходят кошки? Сначала они двигают обе правые лапы, затем обе левые. При беге все меняется: обе задние конечности кошки движутся раньше передних, на мгновение поднимая ее в воздух. Удивительно, но так перемещаются только верблюды и жирафы.