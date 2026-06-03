Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему кошкам не следует пить молоко: интересные факты о здоровье кошачьих 0 13

В мире животных
Дата публикации: 03.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошкам не следует пить молоко: интересные факты о здоровье кошачьих

Если вы являетесь владельцем пушистого любимца, эта статья точно для вас! Узнайте, чем вы рискуете, давая своему питомцу молоко.

 

*Кошки способны пить морскую воду! Их почки могут фильтровать соленую воду, поддерживая необходимый уровень соли в организме, чего не могут делать люди.

*Как правило, кошки являются правшами, а коты — левшами. Проверить это просто: положите лакомство в труднодоступное место (или просто в ладошку) и посмотрите, какую лапу использует ваш питомец.

*Кошки не переносят лактозу. Это происходит из-за недостатка ферментов, необходимых для ее расщепления. Поэтому, когда вы угощаете свою кошку молоком, вы рискуете вызвать у нее расстройство желудка.

*Кошки вылизывают себя, чтобы избавиться от запаха человека.

*Вы замечали, как ходят кошки? Сначала они двигают обе правые лапы, затем обе левые. При беге все меняется: обе задние конечности кошки движутся раньше передних, на мгновение поднимая ее в воздух. Удивительно, но так перемещаются только верблюды и жирафы.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему собаки гоняются за своим хвостом
Изображение к статье: Исследование адаптации колибри к изменениям климата
Изображение к статье: Могут ли кошки простить людей за плохое обращение: мнение экспертов
Изображение к статье: Могут ли собаки улыбаться?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
В мире
Изображение к статье: 5 мифов о собаках, в которые мы до сих пор верим: учтите, это может быть опасно!
В мире животных
Изображение к статье: Tesla судят в Китае из-за автопилота: владельцы требуют более полумиллиона долларов компенсации
Техно
Изображение к статье: Берег моря
Наша Латвия
Изображение к статье: Rail Baltica
Политика
Изображение к статье: Уборка клубники. Эксклюзив!
Бизнес
Иконка видео
В мире
Изображение к статье: 5 мифов о собаках, в которые мы до сих пор верим: учтите, это может быть опасно!
В мире животных
Изображение к статье: Tesla судят в Китае из-за автопилота: владельцы требуют более полумиллиона долларов компенсации
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео