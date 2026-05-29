Иногда кажется, что ваша собака точно улыбается вам! Или это невозможно?

Сразу разочаруем вас: улыбка вашей собаки — это на самом деле тяжелое дыхание. Специалисты объясняют: «У собак может быть открытый рот и расслабленное тело. Это приводит к такой мимике, что нам кажется, будто пес улыбается. Но это связано с расслабленными мышцами морды и дыханием с открытым ртом».

Тем не менее, многие ученые уверены, что собака может показывать нечто похожее на улыбку, так как питомец мог научиться такому поведению у человека. Улыбка у собак — это заученная реакция, а не инстинктивная. Некоторые собаки лучше имитируют человеческое поведение, чем другие, поэтому для них нет ничего необычного в том, чтобы копировать наш язык тела.

Если ваша собака не «улыбается» из-за тяжелого дыхания, возможно, она делает это, чтобы сделать вас счастливыми. Дело в том, что собака всегда ищет вашего одобрения и запоминает, что радует вас.

Специалисты говорят: «Точно так же, как и человеческие младенцы, собаки запоминают вашу реакцию на их поступки. Положительного отклика достаточно, чтобы закрепить определенное поведение в "лексиконе языка тела" собаки».

Как же выглядит собачья улыбка? Обычно это поднятые брови, расширенные зрачки и, конечно, оттянутые вверх краешки рта.

Могут ли собаки смеяться?

Очевидно, что питомцы не могут смеяться так же, как люди, но собаки умеют выражать радость через язык тела. Как и в случае с улыбкой, наши собаки настроены на наши чувства и в значительной степени полагаются на наше состояние. Они наблюдают за нашим поведением и отлично понимают настроение.

Ветеринары утверждают: «Большинство собак быстро понимают, что означает человеческий смех, и что происходят хорошие вещи. Им нравится находиться среди смеющихся людей. Поскольку они общительные животные, они стремятся участвовать в событиях, которые радуют нас и располагают к коммуникации».

Интересно, что, будучи одомашненным видом, в отличие от волков, собаки общаются языком тела не только с сородичами, но и с нами, старательно пытаясь «выучить» наш язык.

Когда собака счастлива и отвечает на ваш смех, ее хвост будет вилять, но при этом он будет расслаблен. Уши тоже должны быть расслаблены, а не прижаты. Рот будет слегка приоткрыт, а поза тела не будет напряженной. Все это говорит о том, что пес счастлив в данный момент!