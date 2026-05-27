На портале общественных инициатив ManaBalss.lv опубликована новая инициатива, призывающая власти Латвии пересмотреть подход к управлению популяцией бурых медведей и усилить меры безопасности в лесных регионах страны.
Автор инициативы Каспарс Лусис предлагает ввести механизмы регулирования численности медведей, аргументируя это ростом числа животных, увеличением случаев их появления рядом с населёнными пунктами и участившимися конфликтами с человеком.
Согласно тексту инициативы, за последние годы количество бурых медведей в Латвии значительно выросло. Если ранее речь шла примерно о 60-70 особях, то по данным мониторинга 2025 года в стране может находиться уже около 190 медведей. Автор инициативы отмечает, что животные активно размножаются и осваивают новые территории.
В документе указывается, что всё чаще фиксируются случаи разрушения пасек, нападений на домашних животных и появления медведей возле хуторов и жилых домов. Жители отдельных регионов, особенно Видземе и приграничных территорий, сообщают о снижении у животных страха перед человеком.
Автор инициативы считает, что действующая система реагирования на проблемных животных слишком медленная и неэффективная. В связи с этим предлагается внести изменения в законодательство, разрешив ограниченное регулирование популяции медведей по аналогии с практикой Эстонии. Речь идет не о свободной охоте, а о введении квот и оперативного механизма реагирования в случае угрозы безопасности людей.
Также предлагается:
• упростить принятие решений о ликвидации опасных животных;
• создать единую платформу для сообщений о встречах с медведями;
• расширить генетический мониторинг популяции;
• увеличить поддержку пасечников и фермеров, пострадавших от нападений животных;
• финансировать установку защитных ограждений и систем отпугивания.
По мнению автора инициативы, такие меры помогут снизить риски для жителей сельских территорий, лесников, грибников и пчеловодов, а также сохранить баланс между защитой природы и общественной безопасностью.
Для передачи инициативы в Сейм необходимо собрать 10 000 подписей. На данный момент её поддержали более 1300 человек.
