Начат сбор подписей за отстрел медведей

В мире животных
Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: медведь в лесу

На портале общественных инициатив ManaBalss.lv опубликована новая инициатива, призывающая власти Латвии пересмотреть подход к управлению популяцией бурых медведей и усилить меры безопасности в лесных регионах страны.

Автор инициативы Каспарс Лусис предлагает ввести механизмы регулирования численности медведей, аргументируя это ростом числа животных, увеличением случаев их появления рядом с населёнными пунктами и участившимися конфликтами с человеком.

Согласно тексту инициативы, за последние годы количество бурых медведей в Латвии значительно выросло. Если ранее речь шла примерно о 60-70 особях, то по данным мониторинга 2025 года в стране может находиться уже около 190 медведей. Автор инициативы отмечает, что животные активно размножаются и осваивают новые территории.

В документе указывается, что всё чаще фиксируются случаи разрушения пасек, нападений на домашних животных и появления медведей возле хуторов и жилых домов. Жители отдельных регионов, особенно Видземе и приграничных территорий, сообщают о снижении у животных страха перед человеком.

Автор инициативы считает, что действующая система реагирования на проблемных животных слишком медленная и неэффективная. В связи с этим предлагается внести изменения в законодательство, разрешив ограниченное регулирование популяции медведей по аналогии с практикой Эстонии. Речь идет не о свободной охоте, а о введении квот и оперативного механизма реагирования в случае угрозы безопасности людей.

Также предлагается:

• упростить принятие решений о ликвидации опасных животных;

• создать единую платформу для сообщений о встречах с медведями;

• расширить генетический мониторинг популяции;

• увеличить поддержку пасечников и фермеров, пострадавших от нападений животных;

• финансировать установку защитных ограждений и систем отпугивания.

По мнению автора инициативы, такие меры помогут снизить риски для жителей сельских территорий, лесников, грибников и пчеловодов, а также сохранить баланс между защитой природы и общественной безопасностью.

Для передачи инициативы в Сейм необходимо собрать 10 000 подписей. На данный момент её поддержали более 1300 человек.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
