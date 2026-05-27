В Риге отреагировали на обещания России защищать россиян, живущих в Латвии

Дата публикации: 27.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии еще остаются несколько тысяч граждан России .

В Латвии еще остаются несколько тысяч граждан России .

ФОТО: Виталий Вавилкин

В Министерстве иностранных дел Латвии отреагировали на заявление РФ о намерении обратиться в Международный Суд ООН из-за притеснений россиян в странах Балтии.

В латвийском МИДе заявили, что это пример отчаянной реакции властей РФ на решимость Риги, Таллина и Вильнюса оставаться верными своим ценностям. Об этом говорится в официальном комментарии латвийского внешнеполитического ведомства.

В латвийском МИД также назвали такие действия российской стороны "дымовой завесой". "Это еще один пример отчаянной реакции России на нашу решимость. Решимость оставаться верными своим ценностям: правам человека, международному порядку, основанному на правилах, и справедливому миру в Украине. Эта "дымовая завеса" – один из старейших трюков в арсенале России", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД Латвии добавили, что российское руководство "грубо пренебрегает международным правом и нарушает его, чтобы продвигать собственную агрессивную внешнюю политику и колониальное видение того, как должны происходить события".

В МИД также утвреждают, что Рига "всегда была и остается надежным международным партнером, принципиальным защитником прав человека и основанного на правилах международного правопорядка и полностью соблюдает свои международные обязательства".

Как сообщал bb.lv, в Эстонии назвали намерение РФ подать иски против стран Балтии в Международный Суд ООН из-за якобы притеснений этнических россиян частью дезинформационной кампании.

В российском МИД на этой неделе сообщили, что хотят подготовить жалобу против стран Балтии в Международный суд ООН из-за якобы ущемления прав этнических русских.

Российская сторона ссылается на информационно-аналитический доклад о нарушении прав граждан России и соотечественников за рубежом в 2025 году.

Отдельно российская сторона упоминает страны Балтии и, в частности, Латвию. В качестве примера приводятся уголовные процессы и административные меры после 9 мая. В российской публикации также утверждается, что в Латвии задерживали людей, которые слушали или исполняли песни военных лет.

Латвийские власти заявляли, что такие меры направлены не против русскоязычных жителей как группы, а против поддержки агрессии РФ. В российской интерпретации эти решения преподносятся как «антирусская политика».

#права человека #Латвия #геополитика #дезинформация #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
