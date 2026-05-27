Литва закупит БТР на 1.5 млрд евро, «чтобы возить солдат на линию фронта и обратно» 1 118

В мире
Дата публикации: 27.05.2026
BNS
Изображение к статье: Бронетранспортер Патрия

Литва закупит 936 колесных бронетранспортеров "Patria" финского производства, постановил в среду Государственный совет по обороне (ГСО) Литвы.

"Согласно решению ГСО, мы приобретем 936 бронетранспортеров "Patria". До 2030 года планируется закупить 300 единиц", - сообщил президент Гитанас Науседа после заседания совета.

По его словам, одно из требований к производителю - производство бронетехники должно осуществляться и в Литве.

"Мы могли бы интегрироваться в цепочку производства этих бронетранспортеров", - отметил глава государства.

По словам Науседы, эта закупка является одним из элементов создания национальной дивизии.

"Это никак не конкурирует с нашим приоритетом по дальнейшему укреплению противовоздушной обороны. Предусмотренные средства будут направлены на закупку этих бронетранспортеров, дополнительных денег на эти цели не запрашивается и не предусмотрено", - указал он.

В свою очередь, министр обороны Робертас Каунас заявил, что новые бронетранспортеры не заменят уже имеющиеся боевые машины пехоты "Vilkas" или закупаемые CV90.

"Это дополнение, это то, что нужно армии, чтобы 20 и более тысяч солдат могли безопасно доставляться на линию фронта и обратно. Это также медицинские, противовоздушные и инженерные возможности", - сказал министр.

"Это многофункциональная платформа различного назначения, на нее можно устанавливать системы MSHORAD, что означает использование и для противовоздушной обороны", - добавил он.

По его словам, при поиске бронетехники оценивались предложения многих производителей и был выбран оптимальный вариант "Patria", а переговоры о производстве в Литве будут продолжены.

По предварительным оценкам, данная закупка до 2036 года может обойтись Литве примерно в полтора миллиарда евро, отметил Каунас.

Как сообщалось, первая дивизия литовской армии была создана в прошлом году, а ее полное формирование численностью около 20 тыс. военнослужащих планируется завершить к 2030 году.

Общий оборонный бюджет Литвы в этом году составляет около 4,8 млрд евро, или 5,38% валового внутреннего продукта.

Финансирование обороны в Литве увеличено не только для развития национальной дивизии, но и для закупки новой техники, подготовки инфраструктуры для литовской армии и дислоцированных в стране войск союзников.

#Литва #оборона #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
