Россия и Беларусь могут готовить информационную почву для ударов беспилотниками по Украине с белорусской территории. По оценке американского Института изучения войны (ISW), такие атаки позволили бы России эффективнее бить по западным маршрутам снабжения Украины.

Россия может использовать территорию Беларуси для новых ударов беспилотниками по Украине. К такому выводу пришел американский Институт изучения войны (ISW), анализируя последние заявления белорусских и российских чиновников.

Поводом стали слова государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича, который заявил, что за последнюю неделю белорусские силы якобы зафиксировали 116 попыток украинских дронов пересечь границу страны. Он также утверждал, что часть беспилотников якобы пыталась атаковать белорусскую пограничную инфраструктуру.

По мнению аналитиков ISW, подобные заявления могут использоваться как оправдание для будущих российских «ответных» ударов по Украине с территории Беларуси.

Эксперты при этом подчеркивают: вероятность нового наземного вторжения белорусской армии в Украину остается крайне низкой. ISW не фиксирует скопления белорусских войск на границе, достаточного для крупной операции, а у России нет необходимых резервов для поддержки такого сценария.

Однако запуск беспилотников с территории Беларуси дал бы Москве важное преимущество. В таком случае российские дроны могли бы эффективнее атаковать западные и северо-западные районы Украины, включая ключевые маршруты поставок оружия и техники из Польши. Речь идет прежде всего о трассе М-06 и железнодорожных линиях снабжения.

Аналитики отмечают, что сейчас Россия уже атакует запад Украины с собственной территории, однако запуск дронов из Беларуси позволил бы использовать беспилотники Shahed и Molniya с большей точностью и эффективностью против движущихся целей.

Украинские власти ранее уже сообщали о подобном инциденте. По их данным, в декабре 2025 года оператор дрона, находившийся в Беларуси, атаковал украинский грузовой поезд возле Коростеня в Житомирской области — примерно в 50 километрах от белорусской границы.

На фоне этого Россия одновременно усиливает и внутренние меры безопасности. Украинские дальнобойные удары дронами все сильнее влияют на российское воздушное пространство. Российская ассоциация владельцев воздушных судов и пилотов сообщила, что с 1 июня российские власти запретят гражданские полеты в огромной зоне вокруг Москвы на высотах до 5100 метров. Ограничения затронут территорию вплоть до границы с Беларусью и районов у Украины.

Российские военные блогеры прямо связывают эти меры с участившимися украинскими атаками беспилотников и проблемами российской ПВО, которая, по их словам, не всегда способна отличить свои самолеты от дронов.

Дополнительную тревогу вызвал и Калининград. Там впервые временно закрывали аэропорт из-за угрозы беспилотников, а местные СМИ сообщили о запуске системы предупреждения о дронах.

Одновременно некоторые российские чиновники начали смягчать недавние угрозы о «систематических ударах» по центрам принятия решений в Киеве.

Аналитики ISW считают, что Кремль пытается балансировать между эскалацией риторики и реальными возможностями на фоне затяжной войны, растущих экономических проблем и усиливающихся украинских ударов по российскому тылу.

Ситуация вокруг Беларуси показывает, что война все активнее выходит за пределы фронта и затрагивает всю систему безопасности региона — включая страны Балтии и восточный фланг НАТО.