Такого перевеса в Сейме, как у нового правительства Кулбергса, не было давно! Правящая коалиция из четырех политических сил уже имеет в парламенте 66 голосов. Кроме того, правительство намерены поддержать примкнувшие к "зеленым крестьянам" независимые депутаты Олег Буров и Андрейс Целяпитерс, за доверие правительству будет голосовать и независимый депутат Игорь Раев. Как ожидается, с рассмотрения вопроса об утверждении правительства и может начаться завтрашнее пленарное заседаниа - пока, впрочем, документы для запуска этой процедуры в Сейм не поступили...

Также Сейм завтра на пленарном заседании рассмотрит две налоговых инициативы оппозиционной фракции "Латвия на первом месте". Депутаты предлагают включить в список трат, подлежащих возврату части подоходного налога, расходы на покупку медикаментов. Кроме того, оппозиционные парламента призывают снизить ставку налога на прирост капитала - с 25,5% до 10%, что, по мнению авторов законопроекта, будет способствовать притоку инвесторов и только повысит доходы в казну от этого вида налога. Эти предложения, впрочем, большинство Сейма наверняка отклонит. Зато парламент концептуально поддержит поправки, которые фактически ликвидируют остатки русского вещания в общественных СМИ.

Примечательно, что будущий глава МВД Янис Домбрава свою работу в парламенте завершит презентацией заключительного доклада руководимой им комиссией по расследованию в сфере миграции. Теперь часть идей, которые фигурируют в данном докладе, Домбрава сможет попытаться реализовать уже в качестве министра внутренних дел.