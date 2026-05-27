Жалобу подали два юридических лица: книжный магазин Intelektuāla grāmata и краславское предприятие LER8, деятельность которого связана с выпуском газеты «Эзерземе».

Это уже второй случай, когда через Конституционный суд пытаются обжаловать новую норму, по которой вся литература, изданная на языке стран, не принадлежащих к ЕС и ЕАЭС, облагается налогом в 21%. Направленная против русского языка, она призвана сделать всю печатную продукцию на русском невыгодной для издателей и неконкурентоспособной.

Первым заявителем стал юрист Алексей Димитров, он свою жалобу в Конституционный суд подал в конце апреля. Димитров считает себя потерпевшим ущерб от новой ставки потребителя.

И вот теперь — новое дело на ту же тему, но теперь заявителями выступают книжный магазин и издатель. Таким образом, КС получил жалобы от представителей всех сфер, понёсших от нововведения прямые убытки.

Как обосновывают книжный магазин и издатель ущемление своих прав? Очень просто. Они рассчитывали на применение пониженной налоговой ставки ко всем распространяемым ими изданиям независимо от языка. Но расчёты не оправдались. Таким образом, по их мнению, нарушен закрепленный в статье 1 Конституции принцип защиты законных ожиданий, а также затронуты гарантированные первыми тремя предложениями статьи 105 Конституции права собственности.

Но это далеко не всё. По мнению заявителей, нарушен закрепленный в статье 91 Конституции принцип запрета дискриминации. В данном случае налицо дискриминация по языковому признаку, поскольку распространители изданий на латышском языке и других языках, указанных в законе, оказались в более выгодном положении: им оставлена льготная ставка.

Заявители утверждают, что изменения в законе напрямую ударили по бизнесу: издания на русском языке подорожали, читатели стали реже покупать книги и отказываться от подписки, из-за чего сократились оборот и возможности продолжать прежнюю деятельность.

Кроме того, оспариваемые нормы ограничивают и коммерческую свободу слова — право распространять информацию для части общества, потребляющей контент на русском языке. Следовательно, затронуты и основные права, закрепленные в статье 100 Конституции.

Теперь Конституционный суд обязал Сейм до 25 июля представить письменные пояснения по делу. Подготовить дело к рассмотрению планируется до 25 октября.

А вот по жалобе Димитрова ответа суда, возбуждает ли он дело, пока нет. Хотя положенный месячный срок уже на исходе. Впрочем, в особых случах суд может взять себе для ответа два месяца.