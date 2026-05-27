Исследователь аналитического центра LaSER Робертс Китс считает, что уровень готовности жителей Латвии к кризисам остается тревожно низким. По его словам, главные проблемы — отсутствие практических навыков, знаний и личной ответственности.

«Ситуация с готовностью к кризисам довольно печальная», — признал эксперт в интервью LETA.

Китс рассказал, что в прошлом году аналитический центр проводил в Риге симуляцию кризисной ситуации. По итогам стало ясно: многие жители по-прежнему уверены, что в любой чрезвычайной ситуации обо всем должно позаботиться государство.

Однако современная концепция гражданской обороны предполагает и личную готовность людей — хотя бы на первые дни кризиса.

Эксперт считает, что Латвии необходимы значительно более масштабные и регулярные учения для населения. Сейчас отдельные элементы подготовки уже существуют — например, в рамках учений «Namejs» моделировалась эвакуация жителей. Но, по мнению Китса, этого явно недостаточно.

Он привел в пример Эстонию, где период индивидуальной ответственности граждан в кризисных ситуациях увеличили с 72 часов до 10 дней. Фактически государство ожидает, что жители смогут хотя бы некоторое время самостоятельно обеспечивать себя водой, едой, лекарствами и базовой безопасностью.

Однако, как подчеркивает исследователь, увеличение формальных сроков ничего не даст, если люди не знают элементарных вещей — например, что делать при сигнале сирены или как действовать при отключении связи и электричества.

«Мы не можем строить гражданскую оборону на предположениях», — отметил Китс.

На фоне войны в Украине и роста тревоги в странах Балтии тема гражданской обороны в Латвии стала обсуждаться значительно чаще, чем несколько лет назад.

Особое внимание эксперт уделил проблеме согласованности между гражданскими и военными планами. В качестве примера он привел первые часы полномасштабного вторжения России в Украину, когда из-за массового выезда жителей из Киева образовались огромные пробки. Это мешало передвижению украинских военных подразделений.

По словам Китса, в кризисной ситуации достаточно сбоя одного важного элемента — и последствия могут парализовать всю систему. Именно поэтому сценарии кризисов необходимо заранее отрабатывать не только на уровне государства, но и на уровне самоуправлений, служб и обычных жителей.

Эксперт также напомнил, что в чрезвычайных ситуациях критически важными становятся работа инфраструктуры, устойчивость госучреждений и способность общества быстро реагировать на изменения.

«Опасно думать, что все как-нибудь обойдется», — подчеркнул исследователь.