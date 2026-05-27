Выдвинутый на пост премьер-министра политик «Объединенного списка» Андрис Кулбергс в прошлом году заработал чуть более 90 тысяч евро. В декларации также указана коллекция из 11 транспортных средств — от ретроавтомобилей до квадроцикла и мотоцикла Ducati.

Доходы кандидата на пост премьер-министра Андриса Кулбергса в прошлом году немного сократились.

Согласно декларации государственного должностного лица, в 2025 году политик заработал 90 227 евро — примерно на 1,2% меньше, чем годом ранее. Основную часть доходов составила зарплата депутата Сейма — 78 582 евро.

Кроме того, Кулбергс получил 10 тысяч евро дивидендов от компании «VK development» (специализируется на коммерческом и жилищном строительстве, а также предоставляет услуги в сфере грузовых перевозок), проценты по банковским вкладам, а также пособие от Государственного агентства социального страхования.

Однако больше всего внимания в декларации традиционно привлекла коллекция транспортных средств политика. На конец прошлого года Кулбергсу принадлежали 11 транспортных средств, включая несколько редких ретроавтомобилей.

Среди них — «Alfa Romeo 6C 2500 SS» 1939 года, «Dodge Challenger» 1973 года и «Audi 90» 1985 года выпуска.

Также в собственности политика находятся «Mitsubishi Lancer Evolution», мотоцикл «Ducati Multistrada», квадроцикл, лодка, несколько прицепов и электромобиль BMW i3S.

Интерес к декларациям латвийских политиков в последние годы заметно вырос — особенно после серии громких дискуссий о доходах, имуществе и прозрачности власти.

В случае Кулбергса внимание вызывает не только уровень доходов, но и его давний имидж человека, тесно связанного с автомобильной отраслью и бизнесом.

На конец прошлого года политик также владел недвижимостью в Риге, акциями британской компании «Inchcape plc» и долями капитала в «VK development». Безналичные накопления Кулбергса составляли чуть более 18 тысяч евро.

Кроме политической деятельности, он входил в правление Автоассоциации и возглавлял общество «Latvijas restarts».

Сейчас Кулбергс оказался в центре внимания после того, как президент поручил ему формирование нового правительства. Планируется, что новую коалицию сформируют «Объединенный список», Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и «Новое Единство». Голосование по новому правительству в Сейме ожидается уже в четверг.