Латвия все занимает и занимает. А где результат? 1 365

Дата публикации: 26.05.2026
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс

Депутат Европарламента убежден: нужно прекратить жить в долг и настала пора серьезно снизить основные налоги.

"Когда я был премьером - в 1999-м году, - мне удалось принять бездефицитный бюджет. Всего в новейшей истории Латвии было два бездефицитных бюджета - при моем правительстве и при правительсве Калвитиса. В мое время госдолг составлял полмиллиарда, нынче же долг Латвии превысил уже 21 миллиард! Латвия все занимает и занимает, а где результат?! Мы по-прежнему в Евросоюзе на последних местах по всем основным экономическим показателям!" - сокрушается депутат Европарламента и кандидат на пост министра финансов от партии "Латвия на первом месте" Вилис Криштопанс. Он считает, что если налоги снизить, то доходы казны только вырастут! По мнению евродепутата, нужно установить единую ставку - 10 процентов, - подоходного налога с населения, подоходного налога с предприятия и налога на прирост капитала (дивиденды).

Говоря о причинах экономического отставания Латвии от Литвы и Эстонии, он упомянул так называемый "капитальный ремонт финансовой системы", который привел к оттоку всех нерезидентов из наших банков. Этот сегмент финансового бизнеса переселился в Литву.

"Когда я стану министром финансов, а Айнарс Шлесерс - премьером, мы создадим в Латвии открытую экономику и будем делать все, чтобы стать лучшей маленькой открытой экономикой в ЕС!" - заявил В. Криштопанс.

#налоги #Европарламент #финансы #Латвия #бюджет #реформы #министр финансов #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
